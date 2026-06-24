NVIDIA предложила охлаждать АИ-серверы горячей водой при 55 градусах

По мере развития технологий искусственного интеллекта энергопотребление центров обработки данных и их воздействие на окружающую среду становятся глобальной проблемой. Компания NVIDIA предложила неожиданное решение, представив систему жидкостного охлаждения на основе горячей воды, предназначенную для чипов нового поколения Rubin. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, особенность новой технологии заключается в том, что вместо традиционной ледяной воды она использует жидкость с гораздо более высокой температурой. В системе применяется смесь, состоящая на 75% из воды и на 25% из пропиленгликоля. Жидкость поступает в контур при температуре около 45°К, а после отвода тепла от серверов выходит, разогревшись до 55°К.

Будущее без чиллеров: энергоэффективность

Обычно в дата-центрах для охлаждения воды используются огромные и крайне энергозатратные чиллеры. В некоторых случаях такие системы охлаждения могут составлять до 40% общего энергопотребления центра. Метод, предлагаемый NVIDIA, позволяет отказаться от подобных сложных и дорогостоящих устройств.

Специалисты компании отмечают, что система, работающая с горячей водой при 55 градусах, способна эффективно отводить тепло путем простого прогона наружного воздуха. Дополнительные охлаждающие устройства могут потребоваться только в экстремально жарких регионах, где температура воздуха постоянно превышает 45°К. Это позволит значительно экономить энергию большую часть года даже в регионах с жарким климатом, таких как Узбекистан.

По расчетам отраслевых аналитиков, повышение рабочей температуры системы охлаждения всего на 1°К снижает затраты на электроэнергию в среднем на 4%. Подход NVIDIA обещает улучшить этот показатель в несколько раз. Преимущества системы включают:

Резкое снижение потребления электроэнергии;

Экономия водных ресурсов;

Снижение затрат на строительство и содержание дата-центров;

Сокращение выбросов углекислого газа в окружающую среду.

Поскольку АИ-серверы работают на сверхвысоких мощностях, управление выделяемым ими теплом остается одним из главных препятствий для технологических гигантов. Данная инновация NVIDIA не только повышает техническую эффективность, но и способствует снижению экологической нагрузки. Ожидается, что подобные решения станут основным стандартом, обеспечивающим стабильную работу суперкомпьютеров Rubin и последующих поколений.