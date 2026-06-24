Каннаваро: «Футболисты Узбекистана ни на секунду не сдались»

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о своей команде после матча чемпионата мира против Португалии.

Итальянский специалист отметил, что первый выход Узбекистана на чемпионат мира заведомо не мог быть легким. По его словам, после жеребьевки, когда Колумбия и Португалия оказались в одной группе, стало ясно, что команду ждут тяжелые испытания.

«Естественно, что первое участие в чемпионате мира не может быть простым. Увидев Колумбию и Португалию после жеребьевки, мы понимали, что попали в очень сложную группу», — сказал Каннаваро.

Главный тренер подчеркнул, что, несмотря на результат матча с Португалией, он не недоволен своими футболистами. Он заявил, что гордился командой и после игры с Колумбией, и его мнение не изменилось после поединка с Португалией.

«Сегодня я снова горжусь своей командой. Они столкнулись с трудностями, но ни на секунду не сдались», — отметил тренер.

Каннаваро отметил, что Португалия обладает высококлассными футболистами на всех позициях. Также он добавил, что соперник вышел на поле с огромной мотивацией.

По его словам, чемпионат мира служит для Узбекистана огромным опытом. Благодаря этим играм команда получает возможность адаптироваться к футболу высокого уровня и сделать выводы для следующих матчей.