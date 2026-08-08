Новая зарплата Абдукодира Ҳусанова: 100 тысяч фунтов в неделю — сколько это в год?

Стремительный прогресс Абдукодира Ҳусанова в «Манчестер Сити» теперь отразился и в новом контракте. После того как защитник национальной сборной Узбекистана подписал соглашение до 2031 года, его финансовые условия также значительно улучшились.

Согласно расчётам из открытых источников, недельная зарплата 22-летнего футболиста достигла примерно 100 тысяч фунтов стерлингов. Однако здесь есть важное расхождение — разные зарплатные базы используют неодинаковые данные при подсчёте бонусов.

«Сити» сохранил Ҳусанова до 2031 года

25 июля «Манчестер Сити» официально объявил о подписании нового пятилетнего контракта с Абдукодиром Ҳусановым. Новое соглашение связывает футболиста с клубом до 2031 года.

Предыдущий контракт должен был завершиться в 2029 году. То, что клуб вознаградил его новым долгосрочным соглашением на два года раньше, показывает, насколько быстро изменился статус защитника в команде.

Ҳусанов перешёл в «Сити» из «Ланса» в январе 2025 года и за первые 18 месяцев принял участие в 47 матчах. Во второй части сезона 2025/26 он стал одной из основных пар в центре обороны вместе с Марком Геи, а также сыграл важную роль в финалах Кубка Англии и Кубка лиги.

100 тысяч фунтов в неделю — 5,2 миллиона в год

Портал Капологй, отслеживающий зарплаты футболистов, оценивает предполагаемую базовую зарплату Ҳусанова по новому соглашению в 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, или 5,2 миллиона фунтов за сезон.

Важно отметить, что Капологй указывает эту сумму как фиксированную зарплату брутто без бонусов. Сам портал также отмечает, что зарплаты футболистов официально не публикуются клубами, а приведённые цифры являются оценкой, основанной на открытых источниках и расчётах.

Если этот расчёт верен, Ҳусанов за год:

— 5,2 миллиона фунтов;

— в среднем 433 тысячи фунтов в месяц;

— зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю.

При этом возможные премиальные, зависящие от результатов, ещё не учтены.

В источниках есть расхождения по бонусам

К этим цифрам следует относиться с осторожностью.

СаларйЛеакс приводит другие данные: согласно его расчётам, гарантированная базовая зарплата Ҳусанова составляет 75 тысяч фунтов в неделю, или 3,9 миллиона фунтов в год, а бонусы, зависящие от результатов, могут достигать ещё 1,3 миллиона фунтов.

В этом случае общий годовой доход футболиста составляет 5,2 миллиона фунтов, а его максимальная недельная выплата — около 100 тысяч фунтов.

Таким образом, формула «100 тысяч фунтов базовой зарплаты + ещё 25 тысяч фунтов бонусов», приводимая в некоторых сообщениях, пока не подтверждена одинаково надёжными открытыми источниками.

«Манчестер Сити» официально подтвердил срок нового контракта, однако не раскрыл размер зарплаты и бонусов футболиста.

Выросла ли его зарплата почти вдвое за один год?

Когда Ҳусанов впервые пришёл в «Сити», в предыдущих расчётах Капологй его недельная зарплата оценивалась примерно в 50 тысяч фунтов. Если новая оценка составляет 100 тысяч фунтов, это означает, что его гарантированный доход за короткий период вырос вдвое.

Причина такого роста также понятна.

После сложного начального периода в Англии Ҳусанов нашёл своё место в борьбе за основной состав. «Манчестер Сити» также включил его в число игроков, вошедших в финальную тройку претендентов на звание лучшего футболиста сезона 2025/26.

Спортивный директор клуба Уго Виана подчеркнул, что у узбекского защитника есть все необходимые качества, чтобы стать центральным защитником мирового уровня.

«Сити» платит Ҳусанову не только за сегодняшний день

Самое важное в новом контракте — не только размер зарплаты.

Ҳусанову всего 22 года, а «Сити» связал его с клубом до 2031 года. Это означает, что клуб рассматривает его как одного из ключевых футболистов долгосрочного проекта эпохи Энсо Марески.

Когда он приехал в Англию в январе 2025 года, то стал первым узбекским футболистом в Премьер-лиге. А всего через полтора года клуб предложил ему новый пятилетний контракт.

Теперь перед Ҳусановым стоит ещё более серьёзная задача: оправдать новый контракт и высокую зарплату стабильной игрой на поле.

Пока наиболее надёжный вывод таков: открытые источники оценивают его новый доход примерно в 5,2 миллиона фунтов в год. Однако цифра в 6,5 миллиона фунтов с учётом бонусов не подтверждена клубом.

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