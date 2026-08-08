Новая зарплата Абдукодира Ҳусанова: 100 тысяч фунтов в неделю — сколько это в год?
Стремительный прогресс Абдукодира Ҳусанова в «Манчестер Сити» теперь отразился и в новом контракте. После того как защитник национальной сборной Узбекистана подписал соглашение до 2031 года, его финансовые условия также значительно улучшились.
Согласно расчётам из открытых источников, недельная зарплата 22-летнего футболиста достигла примерно 100 тысяч фунтов стерлингов. Однако здесь есть важное расхождение — разные зарплатные базы используют неодинаковые данные при подсчёте бонусов.
«Сити» сохранил Ҳусанова до 2031 года
25 июля «Манчестер Сити» официально объявил о подписании нового пятилетнего контракта с Абдукодиром Ҳусановым. Новое соглашение связывает футболиста с клубом до 2031 года.
Предыдущий контракт должен был завершиться в 2029 году. То, что клуб вознаградил его новым долгосрочным соглашением на два года раньше, показывает, насколько быстро изменился статус защитника в команде.
Ҳусанов перешёл в «Сити» из «Ланса» в январе 2025 года и за первые 18 месяцев принял участие в 47 матчах. Во второй части сезона 2025/26 он стал одной из основных пар в центре обороны вместе с Марком Геи, а также сыграл важную роль в финалах Кубка Англии и Кубка лиги.
100 тысяч фунтов в неделю — 5,2 миллиона в год
Портал Капологй, отслеживающий зарплаты футболистов, оценивает предполагаемую базовую зарплату Ҳусанова по новому соглашению в 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, или 5,2 миллиона фунтов за сезон.
Важно отметить, что Капологй указывает эту сумму как фиксированную зарплату брутто без бонусов. Сам портал также отмечает, что зарплаты футболистов официально не публикуются клубами, а приведённые цифры являются оценкой, основанной на открытых источниках и расчётах.
Если этот расчёт верен, Ҳусанов за год:
— 5,2 миллиона фунтов;
— в среднем 433 тысячи фунтов в месяц;
— зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю.
При этом возможные премиальные, зависящие от результатов, ещё не учтены.
В источниках есть расхождения по бонусам
К этим цифрам следует относиться с осторожностью.
СаларйЛеакс приводит другие данные: согласно его расчётам, гарантированная базовая зарплата Ҳусанова составляет 75 тысяч фунтов в неделю, или 3,9 миллиона фунтов в год, а бонусы, зависящие от результатов, могут достигать ещё 1,3 миллиона фунтов.
В этом случае общий годовой доход футболиста составляет 5,2 миллиона фунтов, а его максимальная недельная выплата — около 100 тысяч фунтов.
Таким образом, формула «100 тысяч фунтов базовой зарплаты + ещё 25 тысяч фунтов бонусов», приводимая в некоторых сообщениях, пока не подтверждена одинаково надёжными открытыми источниками.
«Манчестер Сити» официально подтвердил срок нового контракта, однако не раскрыл размер зарплаты и бонусов футболиста.
Выросла ли его зарплата почти вдвое за один год?
Когда Ҳусанов впервые пришёл в «Сити», в предыдущих расчётах Капологй его недельная зарплата оценивалась примерно в 50 тысяч фунтов. Если новая оценка составляет 100 тысяч фунтов, это означает, что его гарантированный доход за короткий период вырос вдвое.
Причина такого роста также понятна.
После сложного начального периода в Англии Ҳусанов нашёл своё место в борьбе за основной состав. «Манчестер Сити» также включил его в число игроков, вошедших в финальную тройку претендентов на звание лучшего футболиста сезона 2025/26.
Спортивный директор клуба Уго Виана подчеркнул, что у узбекского защитника есть все необходимые качества, чтобы стать центральным защитником мирового уровня.
«Сити» платит Ҳусанову не только за сегодняшний день
Самое важное в новом контракте — не только размер зарплаты.
Ҳусанову всего 22 года, а «Сити» связал его с клубом до 2031 года. Это означает, что клуб рассматривает его как одного из ключевых футболистов долгосрочного проекта эпохи Энсо Марески.
Когда он приехал в Англию в январе 2025 года, то стал первым узбекским футболистом в Премьер-лиге. А всего через полтора года клуб предложил ему новый пятилетний контракт.
Теперь перед Ҳусановым стоит ещё более серьёзная задача: оправдать новый контракт и высокую зарплату стабильной игрой на поле.
Пока наиболее надёжный вывод таков: открытые источники оценивают его новый доход примерно в 5,2 миллиона фунтов в год. Однако цифра в 6,5 миллиона фунтов с учётом бонусов не подтверждена клубом.
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