Ювентус проиграл в итальянском дерби: положительные и отрицательные моменты матча

На стадионе «Оптус» в австралийском Перте состоялся очередной товарищеский футбольный матч, в котором встретились Интер и Ювентус. В интересном и бескомпромиссном Дербй д’Италиа миланцы одержали победу со счётом 2:1. В составе победителей голами отметились Димарко и Диуф, а единственный мяч туринцев забил Консейсау. Об этом сообщает Goal.com.

По информации Goal.com, этот матч стал важным этапом предсезонной подготовки Ювентуса под руководством Лучано Спаллетти и позволил тренерскому штабу сделать точные выводы о текущем состоянии футболистов. Хотя результат оказался не таким, на какой рассчитывал туринский клуб, отдельные индивидуальные действия и игра новичков произвели на специалистов неоднозначное впечатление.

Положительные изменения на поле и лидеры

Один из футболистов, действовавших в полузащите команды, выделился точными передачами, хорошим видением поля и активностью в обороне. Он создал удобный момент для Камбьязо и записал на свой счёт красивую голевую передачу. Игра этого футболиста, лучше всего проявившего себя в предсезонных матчах, ещё больше повышает вероятность его сохранения в составе Ювентуса.

Положительные изменения были заметны и в атаке команды. Опытный игрок, вышедший на поле вместо форварда, который в первом тайме действовал не слишком эффективно, стал опорной точкой Ювентуса в центре нападения. Его взаимодействие с партнёрами и активность в штрафной площади создали серьёзную угрозу обороне соперника.

Новички и спорные эпизоды

Коло Муани, впервые вышедший на поле в форме Ювентуса, также запомнился несколькими позитивными действиями. Его умение играть с поднятой головой, обыгрывать соперников и отдавать удобные передачи партнёрам показало, что он способен усилить атакующий потенциал команды Спаллетти.

Молодой талант Алайбегович, несмотря на то что по уровню подготовки уступал остальным, выдал несколько ярких эпизодов и вселил оптимизм на будущее. Однако ближе к концу матча он не воспользовался хорошим моментом и нанёс слабый удар, что помешало команде восстановить равновесие.

Ещё один футболист, вышедший на замену, продемонстрировал большое желание, но был заметно недоволен тем, что партнёры не сразу отдавали ему мяч. Несмотря на это, в концовке встречи он стал автором гола и хотя бы немного смягчил горечь поражения Ювентуса.