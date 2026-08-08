Китайская CXMT бросает вызов лидерам мирового рынка

·60·Технологии
Китайская CXMT бросает вызов лидерам мирового рынка

Китайская CXMT, ведущий производитель чипов памяти, запускает выпуск современной ДРАМ-памяти и стремительно укрепляет позиции на мировом рынке. По данным агентства Reuters, в ближайшие годы компания намерена занять значительную долю мирового рынка и составить серьёзную конкуренцию крупным отраслевым гигантам. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время мировой рынок ДРАМ-памяти в основном контролируют три крупных игрока — Samsung, СК Хйникс и Микрон. Хотя китайский производитель пока занимает лишь 6–7% рынка, благодаря масштабным проектам он планирует в ближайшем будущем увеличить этот показатель в несколько раз.

Беспрецедентное расширение производственных мощностей

Согласно анализу экспертов, CXMT стремительно наращивает производственные мощности. Сейчас в распоряжении компании работают три крупных завода по выпуску ДРАМ-памяти. Хотя официальная статистика не раскрывается, неофициальные источники предполагают, что каждый завод способен обрабатывать около 100 тысяч пластин в месяц.

Это означает, что общий объём производства компании составляет около 300 тысяч пластин в месяц. Не снижая темпов выпуска, китайская компания уже строит ещё два новых завода. Их запуск позволит CXMT в короткие сроки вдвое увеличить объёмы производства.

План занять 30% рынка к 2030 году

По данным Reuters, руководство CXMT также серьёзно рассматривает строительство шестого завода, чтобы в дальнейшем ещё больше расширить производственные мощности. Если новые предприятия будут своевременно введены в эксплуатацию, это откроет китайской компании путь к тому, чтобы к 2030 году занять целых 30% мирового рынка чипов памяти.

Столь резкие изменения на рынке чипов памяти и появление нового сильного игрока неизбежно повлияют на ценовую политику мирового технологического рынка. Традиционные лидеры, такие как Samsung, СК Хйникс и Микрон, вынуждены разрабатывать новые стратегии для сохранения своих позиций, что в конечном итоге, как ожидается, заметно повлияет на потребителей и развитие всей отрасли.

CXMTDRAMSamsungSK HynixMicron
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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