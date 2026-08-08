Новая Xbox Хеликс может поддерживать игры всех поколений

Microsoft активно работает над игровой консолью Xbox следующего поколения — Проджект Хеликс. По данным ИКсБТ.ком, новое устройство, как ожидается, не только сохранит полную совместимость с играми последнего поколения, но и позволит запускать игры, выпущенные для всех предыдущих консолей Xbox в истории. Об этом свидетельствует распространившаяся внутренняя служебная записка. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как выяснилось, Microsoft планирует взять на себя все основные инженерные задачи этого масштабного проекта. Компания самостоятельно займётся разработкой специального эмулятора, тестированием и сертификацией каждой игры, инфраструктурой магазина и поддержкой игроков. От разработчиков потребуется лишь разрешить размещение своих старых проектов в магазине.

В рамках новой инициативы разработчики и издатели смогут полностью сохранить доходы от своих продуктов. Кроме того, Microsoft гарантирует им полный контроль над правами, ценовой политикой и брендом. Это значительно упростит с юридической точки зрения возвращение старых проектов на современные платформы.

Технические сложности и решения

Однако здесь существует ряд серьёзных технических препятствий. Главная проблема касается игр, созданных для оригинальной Xbox и Xbox 360. Поскольку эти старые устройства основывались на совершенно иной архитектуре, их запуск на современных консолях или персональных компьютерах представляет собой сложную задачу. Технически Хеликс близка к персональному компьютеру.

Для адаптации таких игр к новой системе потребуется создать совершенный эмулятор или ремастерить каждый проект с нуля, что, в свою очередь, потребует много времени и средств. Тем не менее Microsoft уже сделала первые шаги и выпустила ряд старых проектов для персональных компьютеров.

Первые шаги

В число первых испытаний и релизов, проведённых компанией, вошли следующие популярные ретроигры:

БЛиНКс: Те Тиме Свипер

Конкер: Ливе анд Релоадед

Кримсон Скиес: Хигх Роад то Ревенге

Фузион Френзй

Успешная реализация этих проектов показывает, что идея объединить игры всех поколений на одном устройстве — не просто мечта, а вполне выполнимая задача. Если Microsoft полностью реализует свой план, Xbox Хеликс может стать самой масштабной системой обратной совместимости в истории игровых консолей.