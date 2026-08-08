Милан завершил турне по Австралии тяжёлым поражением от «Челси»

Команда «Милан» завершила предсезонное турне по Австралии крупным и тяжёлым поражением в матче против лондонского «Челси». Встреча завершилась со счётом 0:3 и наглядно показала серьёзные проблемы и пробелы в составе подопечных главного тренера Рубена Аморима. Как сообщает Goal.com, хозяева полностью контролировали игру, а миланцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Об этом Goal.com сообщает .

Найти положительные моменты в матче было очень сложно, однако специалисты отдельно отметили действия некоторых футболистов. В частности, опытный хорватский полузащитник Лука Модрич выделился хорошей физической формой и лидерскими качествами на поле. Он вывел команду на поле с капитанской повязкой, помогал при выходе из обороны и на протяжении матча подсказывал партнёрам.

Проблемы состава и нехватка резервов

Кроме того, молодой футболист Комотто, несмотря на технические ошибки, привлёк внимание своей активностью и умением правильно выбирать позицию на поле. Однако общее состояние команды и действия других игроков наверняка заставят тренерский штаб серьёзно задуматься. В частности, недостатки в линии обороны обошлись очень дорого.

Защитники Де Винтер и Габбия не смогли полноценно выполнить свои задачи. Они допускали ошибки при опеке соперников в штрафной площади, позволяя им наносить удары из открытых позиций. В центре поля также было заметно, что команда уступала сопернику в физической готовности.

Молодой нападающий Камарда, действовавший на острие атаки, также не выдержал серьёзного испытания. Он не выиграл ни одного единоборства у защитников соперника и из-за нервозности допустил три нарушения правил. Получавший недостаточно передач от партнёров молодой форвард пока не готов к уровню топ-клубов вроде «Челси» и «Интера».

Неудачная игра Эступиньяна и трансферная политика

Одним из самых разочаровывающих моментов стали действия Эступиньяна. По данным источника, отказ руководства от предложения «Астон Виллы» в размере 15 миллионов евро уже сейчас выглядит серьёзной ошибкой. Бывший игрок «Брайтона» постоянно опаздывал при опеке Нету на фланге и не смог принести пользу в атаке.

Несмотря на то что команда под руководством Аморима поставила перед собой высокие цели накануне сезона, этот матч показал необходимость срочных трансферов для усиления состава. Недостаток физической готовности и регресс в игре некоторых футболистов могут привести к серьёзным трудностям по ходу сезона.