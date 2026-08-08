У «Ювентуса» обострилась проблема с вратарём

·47·Спорт
У «Ювентуса» обострилась проблема с вратарём

Поражение в матче против «Интера» в рамках Дербй д’Италиа, который прошёл в австралийском городе Перт, «Ювентуса» ещё раз показало, насколько остро в клубе стоит проблема с вратарём. Как сообщает Goal.com, команда, уверенно выступавшая в предсезонных матчах, в последней встрече повторила старые ошибки, что серьёзно беспокоит тренерский штаб. Об этом Goal.com сообщает .

За считанные недели до начала нового сезона Серии А туринский клуб считает главной задачей на трансферном рынке укрепление позиции основного вратаря. В предыдущих товарищеских матчах против таких команд, как «Базель», «Стандард Льеж», «Ницца» и «Челси», туринцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности, однако в игре с «Интером» оборона показала свою уязвимость.

Ошибки Ди Грегорио и проблемы прошлого

Два мяча, побывавшие в сетке ворот в матче против «Интера», вызвали обоснованные претензии к действиям Микеле Ди Грегорио. Особенно неуверенная попытка голкипера отразить удар во втором эпизоде напомнила об ошибках прошлого сезона. Сообщается, что болельщики до сих пор помнят неуверенную игру в матчах против «Интера» на «Сан-Сиро» и «Комо» на стадионе «Альянц».

В настоящее время в составе команды, помимо Микеле Ди Грегорио, также есть Маттиа Перин и Пинсольо. Однако ситуация в клубе ещё больше осложняется тем, что контракты резервных вратарей истекают через год, а Ди Грегорио, имеющий соглашение до 2029 года, не оправдывает доверия руководства и тренерского штаба.

Сложности на трансферном рынке и новые кандидаты

Несмотря на то что до закрытия трансферного окна осталось мало времени, «Ювентус» по-прежнему не нашёл чёткого решения по этому вопросу. Опытные голкиперы Алисон и Эмилиано Мартинес, считавшиеся главными целями, стали недоступны, а другие варианты, например Викарио, не полностью устраивают руководство клуба.

По последним данным, обсуждается возможность того, что, если «Пари Сен-Жермен» приобретёт вратаря «Пармы», он будет отдан туринскому клубу в аренду. Однако специалисты задаются вопросом, насколько оправданно привлекать арендованного игрока на столь важную позицию.

ЮвентусИнтерСерия АТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
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