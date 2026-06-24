Рустам Ашурматов: Трудно переварить пять пропущенных голов

·93·Спорт
Рустам Ашурматов: Трудно переварить пять пропущенных голов

Защитник сборной Узбекистана Рустам Ашурматов поделился своими мыслями после матча против Португалии во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

«Белые волки» потерпели поражение со счетом 0:5. Ашурматов отметил, что выход на поле против такой сильной команды, как Португалия, дает огромный опыт при любом результате. Однако защитнику непросто принять факт пяти пропущенных мячей.

«Выиграем мы или проиграем, игра против Португалии в любом случае — это большой опыт. Но пять пропущенных голов — это слишком много. Мне как защитнику трудно это переварить», — сказал Ашурматов.

Футболист напомнил, что команда еще не провела последний матч в группе, и подчеркнул необходимость быстрее забыть о поражении от Португалии и сосредоточиться на предстоящей игре.

«У нас еще есть третья игра. Мы должны постараться забыть об этом поражении», — добавил он.

Ашурматов признал, что национальная команда пропустила слишком много голов в первых двух турах. По его мнению, одним из основных факторов стали ошибки в линии защиты.

«В первых двух матчах мы пропустили очень много. Это в большей степени ошибки защитников», — отметил футболист.

Несмотря на это, защитник выразил надежду, что шансы команды на выход в следующий этап сохранятся и в последнем матче будет одержана победа.

«Надеемся, что в третьем матче шансы останутся и мы одержим победу в следующей игре», — подчеркнул Ашурматов.

Футболист также высказался об отмененном голе Азиза Ганиева. По его словам, наличие нарушения в той ситуации было спорным.

«Я думаю, что в голе Ганиева фол был 50 на 50. Если бы судья засчитал гол, португальцы тоже не слишком бы протестовали», — сказал он.

Теперь сборная Узбекистана в заключительном туре группового этапа выйдет на поле против Демократической Республики Конго. «Белые волки» поборются за свою первую победу на мундиале.

Рустам АшурматовУзбекистанПортугалияАзиз ГаниевДемократическая Республика Конго
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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