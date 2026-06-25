Юрген Клопп намекнул на возможное возвращение в тренерство

·39·Спорт
Юрген Клопп намекнул на возможное возвращение в тренерство

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился интересными мыслями о своем возможном возвращении к тренерской деятельности в ближайшем будущем. Немецкий специалист, считающийся одним из самых влиятельных в мире, сейчас занимает административную должность в системе Red Булл, однако футбольное сообщество с нетерпением ждет его возвращения на бровку. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью авторитетному итальянскому изданию Gazzetta делло Sport Клопп остановился на своих планах на будущее и слухах, связанных с клубом «Реал Мадрид». На вопрос журналистов о том, поступало ли ему когда-либо предложение от мадридского клуба, он ответил с определенной осторожностью. Клопп обошел этот вопрос стороной, чтобы сохранить профессиональные секреты.

«Реал Мадрид» и тренерские перспективы

Отвечая на вопросы о «Реал Мадриде», Клопп подчеркнул, что сейчас обсуждать эту тему неуместно. «Если я отвечу на этот вопрос сейчас, все мои слова до этого момента обнулятся. Там есть Жозе, и всё в порядке. Поэтому я не буду комментировать», — ответил немецкий специалист. По данным Goal.com, мадридский клуб уже подписал контракт с Жозе Моуринью до 2029 года.

Тем не менее, ответ Клоппа на вопрос о том, поставил ли он окончательную точку в тренерской карьере, вселил надежду во многих. «Я каждый день тренируюсь в спортзале... Если отбросить шутки, время покажет (ве'лл си)», — добавил он. Эти слова свидетельствуют о том, что вероятность его возвращения в большой футбол всё еще существует.

Новая должность и богатый опыт

В настоящее время Юрген Клопп работает главой глобального футбольного отдела компании Red Булл. Специалист, приступивший к работе в январе 2025 года, занимается стратегическим развитием таких клубов, как «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург», системой скаутинга и консультированием тренеров. Его контракт с компанией рассчитан до 2029 года.

Тренерская карьера Клоппа была чрезвычайно насыщенной. С «Боруссией Дортмунд» он дважды становился чемпионом Бундеслиги, а с «Ливерпулем» добился побед в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Именно этот богатый опыт делает его желанным тренером для любого топ-клуба.

Для узбекистанских футбольных болельщиков возвращение Клоппа также стало бы большой новостью, так как его стиль «гегенпрессинга» и эмоциональная школа тренерства имеют множество поклонников в нашей стране. Хотя сейчас он занимается административным управлением, каждое его заявление остается в центре внимания мировой спортивной прессы.

Юрген КлоппРеал МадридЛиверпульФутболТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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