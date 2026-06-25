Португальский агент о Роналду: «После Узбекистана начнется настоящее испытание»

·5·Спорт
Португальский агент о Роналду: «После Узбекистана начнется настоящее испытание»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказал резкое мнение о Криштиану Роналду после матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана.

41-летний нападающий оформил дубль в этой встрече, внеся весомый вклад в крупную победу Португалии со счетом 5:0. Также Роналду прервал свою 10-матчевую безголевую серию на чемпионатах мира и Европы в составе национальной сборной.

После матча Криштиану заявил: «Я вернулся!». Однако Паулу Барбоза отнесся к этим словам скептически.

«Вернулся в матче против Узбекистана? А где он был до этого? Что насчет предыдущих 10 важных встреч? Я имею в виду именно матчи чемпионатов мира и Европы.

В тех играх Криштиану не смог серьезно помочь сборной своими голами. Он не забивал в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года против Марокко и в четвертьфинале Евро-2024 против Франции», — сказал агент.

Хотя Барбоза признал успех Роналду в игре против Узбекистана, он подчеркнул, что впереди его ждут гораздо более серьезные испытания.

«Теперь получается, что он вернулся в матче с Узбекистаном. Ладно, я рад за него. Но нельзя забывать и о предыдущих крупных турнирах. Теперь ждем игру против Колумбии», — добавил он.

В ходе беседы агента спросили, насколько важно для Роналду забить на этом чемпионате мира больше голов, чем Лионель Месси. На данный момент у Месси пять голов на турнире.

Барбоза отметил, что личные амбиции Криштиану всем известны, и сравнил его с легендой Португалии Эйсебио.

«У нас был Эйсебио. Он участвовал только в одном чемпионате мира и в 1966 году забил девять голов. Роналду вчера обошел его, и теперь у него 10 голов. Но он достиг этого результата за шесть чемпионатов мира. Все становится очевидно при сравнении», — сказал специалист.

Основываясь на текущих результатах, Паулу Барбоза включил Килиана Мбаппе, Лионеля Месси, Гарри Кейна и Ламина Ямаля в число главных претендентов на «Золотой мяч». Он также отметил, что необходимо следить за состоянием Неймара после его возвращения на поле.

На вопрос о том, может ли Роналду войти в этот список, агент ответил отрицательно.

«Не думаю, что Роналду станет серьезным претендентом на эту награду. Конечно, в футболе может случиться всякое. Но в нашей группе больше не осталось соперников уровня Узбекистана. Сможет ли он забивать в следующих матчах — большой вопрос», — заявил Барбоза.

В настоящее время Португалия занимает второе место в группе «К» с 4 очками. Узбекистан, не имеющий очков, находится на последней строчке.

В решающем туре группового этапа Португалия встретится с Колумбией, а сборная Узбекистана померится силами с Демократической Республикой Конго.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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