Антонио Конте возвращается к руководству сборной Италии

Федерация футбола Италии (ФИГК) решила довериться знакомому лицу, чтобы вывести национальную сборную из глубокого кризиса последних лет. После многолетнего перерыва опытный специалист Антонио Конте снова продолжит свою деятельность в качестве главного тренера «Адзурри». Данное назначение считается стратегическим шагом на пути к восстановлению престижа четырехкратных чемпионов мира и их возвращению на мировую футбольную арену. Об этом сообщает Goal.com сообщает в своем материале.

По данным издания Ла Gazzetta делло Sport, ожидается, что с Конте будет подписан не краткосрочный, а долгосрочный четырехлетний контракт. Это соглашение охватит период до чемпионата мира 2030 года, который примут Испания, Португалия и Марокко. Руководство федерации отказалось от временных решений, стремясь обеспечить стабильность в команде.

Стратегическая цель и долгосрочный план

Неудачи в итальянском футболе, в частности, риск пропуска трех чемпионатов мира подряд (последний после поражения в плей-офф против Боснии и Герцеговины), требуют системных изменений. Антонио Конте рассматривается не только как тактик, но и как личность, способная изменить психологию игроков и всю футбольную культуру. Четырехлетний срок позволит ему полностью внедрить свою жесткую методологию.

Интересно, что возвращение тренера поддерживают не только в федерации, но и ведущие клубы итальянской Серии А. Для клубов Конте является «гарантом полной самоотдачи». Ожидается, что его способность выжимать максимум из каждого игрока поднимет стандарты во всей футбольной системе страны, что положительно скажется и на уровне национального чемпионата.

Сборная Италии не чужая для Антонио Конте. Его работа на Евро-2016 до сих пор высоко оценивается многими специалистами. Тогда он довел до четвертьфинала команду, которая не была особенно сильна по составу, по пути обыграв Испанию и заставив понервничать Германию вплоть до серии пенальти. По сообщению Goal.com, его уход в то время оставил в команде огромную пустоту.

Новый вызов и путь к 2030 году

56-летний специалист недавно покинул клуб «Наполи». Хотя с неаполитанцами он завоевал Скудетто и Суперкубок, он признал, что проект подошел к концу и поддерживать единство в команде стало сложно. Теперь все его внимание будет сосредоточено на национальной сборной. Перед Конте поставлены следующие основные задачи:

Восстановить в сборной жесткую дисциплину и дух побед;

Поэтапно интегрировать таланты нового поколения в основной состав;

Не просто получить путевку на чемпионат мира 2030 года, но и выступить на нем в качестве одного из главных претендентов на победу.

Итальянские болельщики надеются, что с возвращением Конте вернутся и «золотые времена» сборной. Его бескомпромиссный характер и тактический интеллект оцениваются как лучший инструмент для возвращения Италии в элиту.