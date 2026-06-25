Новый судебный спор по системе автопилота Tesla: компания отвергает обвинения

После трагического дорожно-транспортного происшествия в штате Техас (США) компания Tesla снова оказалась перед судом. Семья 76-летней Марты Авилы, погибшей в результате аварии, подала иск против производителя электромобилей, обвинив его в технических дефектах. Этот инцидент вновь вывел на повестку дня дискуссии о безопасности систем автопилота и ответственности водителя. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Согласно деталям происшествия, автомобиль Tesla Model 3 двигался на высокой скорости и попал в аварию. Водитель Майкл Батлер в своих первоначальных показаниях отметил, что в момент происшествия транспортное средство находилось под контролем вспомогательной системы управления (Аутопилот). Однако представители Tesla и эксперты категорически отвергли это утверждение, заявив, что система в то время не была активна.

Техническая неисправность или человеческий фактор?

В исковом заявлении, поданном дочерью и супругом погибшей, обвиняется не только водитель Батлер, но и компания Tesla. По мнению истцов, в конструкции автомобиля имеются серьезные недостатки, которые не обеспечили безопасность в чрезвычайной ситуации. По данным офиса шерифа округа Харрис, водитель не находился в состоянии опьянения и полностью сотрудничал со следствием.

Как сообщает издание иксбт.ком, глава Tesla Илон Маск и руководитель отдела искусственного интеллекта компании Ашок Эллусвами подвергли эти обвинения критике. В своем выступлении в социальных сетях Илон Маск пояснил, что при зафиксированной камерами скорости (117 км/ч) функции автопилота Tesla и полного автономного управления (ФСД) в таком режиме не работают.

Представители компании подчеркивают, что лог-файлы и данные бортового компьютера показывают, что водитель либо сам отключил систему незадолго до аварии, либо полностью взял управление на себя. Это может с юридической точки зрения переложить ответственность с компании на водителя. Тем не менее, в судебной практике США подобные случаи часто завершаются решениями о том, что производитель также несет определенную степень ответственности.

В то время как количество моделей Tesla растет и на автомобильном рынке Узбекистана, подобные технические споры должны стать важным уроком и для местных водителей. Какими бы совершенными ни были современные вспомогательные системы, они не освобождают водителя от бдительности. Ожидается, что этот судебный процесс окажет влияние на будущие международные стандарты для систем автономного управления.

В настоящее время судебное разбирательство продолжается, и стороны продолжают представлять свои доказательства. Если Tesla сможет доказать безупречность своих систем, это станет очередной победой компании, в противном случае гиганту электромобилей может грозить выплата миллионов долларов компенсации.