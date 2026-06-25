Футболисты Португалии пересмотрели матч с Узбекистаном (видео)

·54·Спорт
Футболисты Португалии пересмотрели матч с Узбекистаном (видео)

Игроки сборной Португалии проанализировали ключевые эпизоды матча против Узбекистана на Чемпионате мира 2026 года.

В видео, опубликованном Федерацией футбола Португалии, лидеры команды — Бруну Фернандеш, Нуну Мендеш и другие футболисты — за большим экраном разбирают важнейшие моменты встречи вместе с тренерским штабом.

Как видно из видео, футболисты детально анализируют атаки, действия в обороне и тактические решения, чтобы сделать выводы для следующих матчей.

Федерация сопроводила ролик подписью: «Записывайте. Просматривайте. Анализируйте. Улучшайте».

Этот момент вызвал большой интерес в социальных сетях. Многие болельщики отмечают, что детальный разбор матча с Узбекистаном такой сильной сборной, как Португалия, свидетельствует о растущем авторитете нашей национальной команды на международной арене.

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