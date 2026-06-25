Владельцы автомобилей в Великобритании сегодня вынуждены тратить значительно больше средств на топливо по сравнению со многими другими странами Европы. По данным организации РАК, в настоящее время средняя цена литра бензина в Британии составляет 156 пенсов, в то время как на Кипре этот показатель равен 136 пенсам, в Испании — 130 пенсам, а на Мальте — всего 116 пенсам. Об этом сообщает Autocar.ко.ук в своем сообщении.

Эта разница наносит серьезный удар по кошелькам обычных водителей. Например, заправка 55-литрового бака обычного семейного автомобиля бензином обходится британцам почти в 87 фунтов стерлингов, а дизельным топливом — более чем в 100 фунтов. В то время как в Восточной Европе, в частности в Польше, водители платят 122 пенса за литр бензина, а в Болгарии — 131 пенс, разрыв в ценах в Британии вызывает множество вопросов.

Налоговая политика и формирование цен

Эксперты отмечают, что все европейские страны закупают сырую нефть на мировом рынке практически по одной и той же цене и сталкиваются с похожими геополитическими проблемами. Таким образом, основной причиной такой значительной разницы в ценах является государственная налоговая политика. Как объясняет специалист АА Люк Босдет, в одних странах основная налоговая нагрузка перенесена на владение автомобилем (ежегодные сборы), в то время как другие возлагают ее непосредственно на потребление топлива, то есть через акцизный налог.

В настоящее время из цены каждого литра бензина, продаваемого в Британии, 79 пенсов — то есть более половины — поступают напрямую в государственную казну в виде налогов и НДС (налога на добавленную стоимость). Для сравнения: в Испании стоимость самого топлива и маржа продавца такие же, как в Британии (около 76 пенсов), но налоговая нагрузка там составляет не 79, а 53 пенса. Именно эта разница в 26 пенсов отражается в конечной цене.

Социальная защита и государственный контроль

Низкие цены на топливо в странах Южной и Восточной Европы, включая Польшу и Болгарию, связаны не только с налогами, но и с социальной политикой правительств. По словам директора РАК Фундатион Стива Гудинга, в странах с относительно низкими доходами населения государство выделяет субсидии для искусственного удержания цен на топливо или контролирует цены через государственные нефтеперерабатывающие заводы.

Интересно, что хотя британские водители считают себя одной из самых обремененных налогами групп, в Европе есть регионы, где ситуация еще сложнее. Например, в Нидерландах цена литра бензина достигла 193 пенсов, а дизель продается по 182 пенса. Экономист Института фискальных исследований (ИФС) Стюарт Адам отмечает, что Британия сейчас занимает средние позиции по ценам в Европе.

В заключение можно сказать, что формирование цен на топливо зависит не только от стоимости нефти на мировом рынке, но и от внутренней экономической стратегии каждой страны. В условиях Узбекистана либерализация цен на топливо и изменение налоговых ставок также опираются на международный опыт, однако пример Британии показывает, что без снижения налоговой нагрузки снижение цен будет затруднительным.