Неймар не сдержал слез после дебюта на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями после своего первого матча на чемпионате мира 2026 года.

33-летний футболист вышел на замену вместо Матеуса Куньи на 76-й минуте встречи против Шотландии в 3-м туре группового этапа. Эти минуты имели особое значение для Неймара, который вернулся на поля чемпионата мира после долгого перерыва и травмы.

По словам футболиста, после матча он не смог сдержать чувств.

«Да, в раздевалке я плакал. Слава Богу, я снова могу помогать своей стране. Я очень счастлив», — приводит слова Неймара известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сборная Бразилии уверенно обыграла Шотландию со счетом 3:0. Винисиус Жуниор оформил дубль, а еще один гол забил Матеус Кунья.

После этой победы Бразилия завершила групповой этап на первом месте с 7 очками и вышла в стадию плей-офф.

Неймар провел свои первые минуты на ЧМ-2026 именно в матче против Шотландии после восстановления от травмы. Его возвращение стало важным событием для Бразилии перед плей-офф.