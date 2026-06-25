Неожиданный ход «Челси»: лондонцы покупают защитника, который был целью «Интера», за 55 миллионов евро

Лондонский «Челси» близок к очередному громкому соглашению на трансферном рынке. «Аристократы» решили исход трансфера таланта «Аталанты» Марко Палестры, за которым долгое время следил миланский «Интер». По сообщению Goal.com, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего защитника 55 миллионов евро (примерно 47 миллионов фунтов). Об этом Goal.com сообщает .

Значимым аспектом этого трансфера является то, что Палестра, как ожидается, станет первым приобретением в эпоху нового главного тренера «Челси» Хаби Алонсо. Хотя клуб официально не объявлял о смене тренера, источники подчеркивают, что испанский специалист лично дал согласие на этот трансфер. Универсальность Палестры и его способность одинаково надежно играть как на правом, так и на левом фланге полностью соответствуют тактическим схемам Алонсо.

От академии «Интера» до звезды «Аталанты»

Марко Палестра родился в 2005 году в городе Буччинаско, недалеко от Милана. Интересно, что свою карьеру он начал именно в академии «Интера», однако спустя год попал в поле зрения скаутов «Аталанты» и перешел в клуб из Бергамо. Футболист, который изначально играл на позиции левого полузащитника, в сезоне 2021/22 был переведен на позицию правого защитника, и именно здесь он проявил свои лучшие качества.

Проведя прошлый сезон в аренде в «Кальяри», Палестра был признан одним из лучших защитников Серии А. Его высокая скорость, умение подключаться к атакам и дисциплинированная игра в обороне привлекли внимание многих европейских грандов. В частности, 10 голевых передач за один сезон в молодежных турнирах свидетельствуют о его высоком атакующем потенциале.

Почему именно «Челси»?

Руководство «Челси» в последние годы продолжает стратегию инвестирования в молодых и перспективных футболистов. Современный крайний защитник, такой как Палестра, может значительно усилить стиль игры команды. Он способен свободно действовать как в схемах с тремя, так и с четырьмя защитниками, что создает широкие тактические возможности для тренерского штаба.

«Интер» долгое время пытался вернуть своего воспитанника, но финансово не смог перебить сумму, предложенную «Челси». Лондонцы ускорили переговоры и сумели оставить итальянский клуб позади в гонке за игрока. В настоящее время стороны согласовывают последние пункты контракта, и в ближайшие дни ожидается официальное объявление.

Этот трансфер может стать большой потерей для Серии А, так как Палестру рассматривали как одну из главных будущих звезд итальянского футбола. Для «Челси» же это не только усиление состава, но и очередной успешный ход по переманиванию талантливых игроков у конкурентов.