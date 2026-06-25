Реал Мадрид реализует неожиданный трансферный план по Нико Пасу

·2·Спорт
Реал Мадрид реализует неожиданный трансферный план по Нико Пасу

Испанский клуб «Реал Мадрид» разработал необычную трансферную стратегию в отношении своего воспитанника Нико Паса, который сейчас блистает в итальянском «Комо». По сообщению Goal.com, мадридский гранд намерен воспользоваться правом обратного выкупа футболиста за 9 миллионов евро. Однако этот шаг делается не для того, чтобы оставить игрока в составе, а с целью его перепродажи с огромной прибылью. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно имеющейся информации, руководство «Реал Мадрида» сегодня должно встретиться с представителями итальянского клуба, чтобы активировать специальный пункт контракта. После того как мадридцы вернут 21-летнего полузащитника по низкой цене, они планируют немедленно предложить «Комо» выкупить его обратно за 60 миллионов евро. Это оценивается как своеобразный финансовый маневр на трансферном рынке.

Сложный выбор для «Комо»

Итальянскому клубу придется либо потратить рекордную сумму, чтобы сохранить своего лидера, либо расстаться с ним. Если «Комо» отклонит предложение в 60 миллионов евро, «Реал Мадрид» планирует продать футболиста другим покупателям. В настоящее время серьезный интерес к Нико Пасу проявляют итальянский «Интер», а также ряд богатых команд английской Премьер-лиги.

Нико Пас стал настоящей сенсацией в Серии А в прошлом сезоне. Он забил 12 голов и сделал 6 голевых передач, сыграв ключевую роль в историческом достижении команды — выходе в четверку лучших и получении путевки в Лигу чемпионов. По статистическим данным, он обошел всех полузащитников итальянского чемпионата по количеству голов без учета пенальти и точных ударов по воротам.

Финансовая и спортивная точка зрения

Владельцы клуба «Комо» — семья Роберта Буди Хартоно, чье состояние превышает 40 миллиардов долларов, сейчас стоят перед сложным выбором. Клуб хочет сохранить ведущего игрока перед своим дебютным сезоном в Лиге чемпионов, однако цена в 60 миллионов евро может стать серьезным испытанием для бюджета команды. По информации Фабрицио Романо, результат переговоров определит амбиции клуба на следующий сезон.

Блестящая игра Нико Паса не осталась незамеченной не только клубами, но и тренерами сборной Аргентины. Он уже успел провести 10 матчей за национальную команду и на данный момент включен в заявку на отборочный этап чемпионата мира. Для «Реал Мадрида» этот трансфер — возможность извлечь максимальную выгоду из своего воспитанника, так как в августе 2024 года футболист отправился в Италию всего за 6 миллионов евро.

Реал МадридКомоНико ПасТрансферСерия А
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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