Samsung представила новый смартфон Galaxy А27 5Г: чип Snapdragon и долгосрочная поддержка

Южнокорейский технологический гигант Samsung обновляет свою линейку популярных устройств среднего сегмента. Компания официально продемонстрировала смартфон Galaxy А27 5Г. Данная модель заметно отличается от представителей предыдущего поколения не только внешним видом, но и внутренними техническими возможностями. Главной особенностью устройства стало обеспечение программными обновлениями на протяжении многих лет. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Супер AMOLED дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Hz. Инженеры Samsung на этот раз уделили особое внимание дизайну: рамки вокруг экрана стали тоньше, а вместо устаревшего каплевидного выреза для фронтальной камеры выбран современный круглый вырез. Это изменение придает устройству более премиальный вид.

Технические новшества и производительность

Одним из важнейших обновлений модели Galaxy А27 5Г стал выбор процессора. По данным иксбт.ком, Samsung отказалась от своих фирменных чипов Exynos в пользу 4-нанометровой платформы Snapdragon 6 Ген 3. Это изменение позволяет увеличить производительность на 10–20% по сравнению с чипом Exynos 1380 в модели Galaxy А26, что обеспечивает стабильную работу в играх и сложных приложениях.

В системе камер устройство сохранило традиционное трио. Основной модуль состоит из 50-мегапиксельного датчика, который дополняют 5-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 2-мегапиксельный макрообъектив. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 12 Мп. Хотя количество пикселей не является рекордным, ожидается, что новый процессор улучшит качество обработки изображений.

Уровень защиты и программное обеспечение

В системе защиты устройства произошло неожиданное изменение. Модель Galaxy А27 5Г защищена от пыли и воды по стандарту ИП64. Это несколько ниже показателя ИП67 прошлого года, то есть смартфон теперь не предназначен для полного погружения в воду, а скорее устойчив к брызгам.

Однако Samsung порадовала пользователей вопросом программного обеспечения. Компания обещает для этой модели крупные обновления Android в течение 6 лет, а также столько же лет обновлений системы безопасности. Это большая редкость для смартфонов среднего класса и важный фактор, позволяющий пользователю эксплуатировать устройство долгое время.

Начало продаж смартфона запланировано на 3 июля. Покупателям будет предложено несколько вариантов цвета:

Черный

Синий

Светло-зеленый

Светло-розовый

Доступно три конфигурации по объему памяти: 6/128 GB, 8/128 GB и 8/256 GB. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 mAh и поддерживает быструю зарядку мощностью 25 В. Хотя Samsung пока не объявила точную цену новой модели, ожидается, что она появится в розничных точках продаж в ближайшие дни.