Кубарси мечтает сыграть против Месси в финале ЧМ

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси заявил, что выход на поле против Лионеля Месси в финале чемпионата мира является одной из его самых больших мечтаний.

Звезда сборной Аргентины долгие годы защищал цвета «Барселоны» и стал одним из величайших футболистов в истории клуба. Для Кубарси Месси с детства был кумиром и примером для подражания.

«Сыграть против Месси в финале чемпионата мира было бы настоящей мечтой. Прежде всего, это означало бы, что я участвую в финале. Следовательно, у меня будет шанс побороться за звание чемпиона мира.

А если соперником будет Месси, то это станет воплощением моих детских грез», — сказал Кубарси.

Молодой защитник отметил, что аргентинский футболист занимает особое место и в его семье.

«Конечно, Месси — мой кумир. Вся наша семья болеет за «Барселону». Я рос, видя в нем нашего героя и пример. Я очень хочу познакомиться с ним лично», — добавил испанский футболист.

Кубарси также спросили о шансах Испании на победу в матче против Аргентины во главе с Месси.

«Это именно та цель, к которой мы стремимся. Мы работаем именно в этом направлении», — ответил защитник «Барселоны».

Таким образом, если Испания и Аргентина встретятся в финале, Кубарси получит возможность не только побороться за чемпионство, но и сыграть против кумира своего детства.