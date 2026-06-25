Кубарси мечтает сыграть против Месси в финале ЧМ

·37·Спорт
Кубарси мечтает сыграть против Месси в финале ЧМ

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси заявил, что выход на поле против Лионеля Месси в финале чемпионата мира является одной из его самых больших мечтаний.

Звезда сборной Аргентины долгие годы защищал цвета «Барселоны» и стал одним из величайших футболистов в истории клуба. Для Кубарси Месси с детства был кумиром и примером для подражания.

«Сыграть против Месси в финале чемпионата мира было бы настоящей мечтой. Прежде всего, это означало бы, что я участвую в финале. Следовательно, у меня будет шанс побороться за звание чемпиона мира.

А если соперником будет Месси, то это станет воплощением моих детских грез», — сказал Кубарси.

Молодой защитник отметил, что аргентинский футболист занимает особое место и в его семье.

«Конечно, Месси — мой кумир. Вся наша семья болеет за «Барселону». Я рос, видя в нем нашего героя и пример. Я очень хочу познакомиться с ним лично», — добавил испанский футболист.

Кубарси также спросили о шансах Испании на победу в матче против Аргентины во главе с Месси.

«Это именно та цель, к которой мы стремимся. Мы работаем именно в этом направлении», — ответил защитник «Барселоны».

Таким образом, если Испания и Аргентина встретятся в финале, Кубарси получит возможность не только побороться за чемпионство, но и сыграть против кумира своего детства.

Пау КубарсиЛионель МессиБарселонаИспанияАргентина
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Возвращение Неймара: Бразилия снова мечтает о чемпионствеВозвращение Неймара: Бразилия снова мечтает о чемпионствеВчера, 23:59Никки Батт раскрыл правду о Криштиану Роналду: какой он человек на самом делеНикки Батт раскрыл правду о Криштиану Роналду: какой он человек на самом делеВчера, 23:35«Арсенал» начал переговоры с Бруно Гимарайншем для усиления состава«Арсенал» начал переговоры с Бруно Гимарайншем для усиления составаВчера, 23:17Джорджина раскрыла секрет Роналду: «Он может играть даже до 50 лет»Джорджина раскрыла секрет Роналду: «Он может играть даже до 50 лет»Вчера, 23:08Моуринью запросил у руководства «Реала» еще два трансфераМоуринью запросил у руководства «Реала» еще два трансфераВчера, 22:43Жозе Моуринью объяснил, почему его уволили из «Тоттенхэма»: секрет о Соне и финалеЖозе Моуринью объяснил, почему его уволили из «Тоттенхэма»: секрет о Соне и финалеВчера, 22:38
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану