«Арсенал» начал переговоры с Бруно Гимарайншем для усиления состава

·44·Спорт
«Арсенал» начал переговоры с Бруно Гимарайншем для усиления состава

Лондонский «Арсенал» намерен значительно усилить свой состав в преддверии летнего трансферного окна. Стало известно, что «канониры» установили первые контакты для приобретения полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнша. Команда Микеля Артеты вступила в переговоры с представителями бразильского футболиста. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

По информации Даилй Маил, руководство «Арсенала» предпринимает серьезные шаги по трансферу 28-летнего опорного полузащитника. Артета хочет видеть в центре поля опытного игрока, способного обеспечить высокий уровень стабильности и контроль мяча. Гимарайнш рассматривается как кандидат, полностью отвечающий этим требованиям.

Руководство «Ньюкасл Юнайтед», в свою очередь, не намерено отпускать своего лидера, однако они готовятся к получению официального предложения от «Арсенала». Бруно Гимарайнш в настоящее время изучает доступные варианты на рынке через бразильских агентов. Несмотря на то, что футболист сейчас выступает в составе своей национальной сборной на международных турнирах, обсуждения его будущего не прекращаются.

Конкуренция в центре полузащиты

С момента перехода в «Ньюкасл» из «Лиона» Гимарайнш зарекомендовал себя как один из сильнейших полузащитников английского чемпионата. Его умение видеть поле и оборонительная дисциплина идеально вписываются в тактическую систему Микеля Артеты. Несмотря на то, что его действующий контракт с «Ньюкаслом» рассчитан еще на два года, желание футболиста перейти в команду-претендент на чемпионство может сыграть решающую роль в трансфере.

По данным Goal.com, «Арсенал» не планирует ограничиваться только полузащитой. Клуб также намерен усилить линию атаки. В списке лондонцев значится и молодая звезда «Астон Виллы» Морган Роджерс. Однако требование бирмингемского клуба в размере более 100 миллионов фунтов стерлингов за своего игрока может осложнить этот переход.

«Арсенал» понимает необходимость обновления состава, чтобы продолжить успешный путь прошлого сезона и защитить чемпионский титул в следующем. Приход таких опытных исполнителей, как Бруно Гимарайнш, несомненно, даст команде большое преимущество не только во внутреннем чемпионате, но и в матчах Лиги чемпионов. Ожидается, что в ближайшие недели в адрес «Ньюкасла» будет направлено официальное предложение.

АрсеналНьюкаслБруно ГимарайншТрансферыПремьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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