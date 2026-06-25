Сильное землетрясение вызвало масштабные разрушения в Венесуэле

Мощные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом всего в 40 секунд на северном побережье Венесуэлы, привели к масштабным разрушениям. По предварительным данным, число жертв достигло сотен человек, судьба тысяч людей остается неизвестной.

Наибольший ущерб зафиксирован в городах Ла-Гуайра, Катиа-ла-Мар и Карабалледа. Обрушились десятки многоэтажных зданий, местные жители ищут своих близких среди руин.

Землетрясение также нанесло серьезный ущерб международному аэропорту имени Симона Боливара, который является главными воздушными воротами страны. В городе Каракас также разрушено несколько зданий.

По данным ООН, только в регионе Ла-Гуайра обрушилось более 100 зданий. К поисково-спасательным работам привлекаются специалисты из США, Франции и других государств.

Официальные лица заявляют, что число жертв может вырасти. Спасатели борются со временем, чтобы найти выживших под завалами.