Сильное землетрясение вызвало масштабные разрушения в Венесуэле

·2·Мир
Сильное землетрясение вызвало масштабные разрушения в Венесуэле

Мощные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом всего в 40 секунд на северном побережье Венесуэлы, привели к масштабным разрушениям. По предварительным данным, число жертв достигло сотен человек, судьба тысяч людей остается неизвестной.

Наибольший ущерб зафиксирован в городах Ла-Гуайра, Катиа-ла-Мар и Карабалледа. Обрушились десятки многоэтажных зданий, местные жители ищут своих близких среди руин.

Спасатели проводят поисковые работы среди обломков разрушенного бетонного здания.

Землетрясение также нанесло серьезный ущерб международному аэропорту имени Симона Боливара, который является главными воздушными воротами страны. В городе Каракас также разрушено несколько зданий.

По данным ООН, только в регионе Ла-Гуайра обрушилось более 100 зданий. К поисково-спасательным работам привлекаются специалисты из США, Франции и других государств.

Спасатели и люди проводят поисковые работы ночью среди руин разрушенного здания.

Официальные лица заявляют, что число жертв может вырасти. Спасатели борются со временем, чтобы найти выживших под завалами.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Обнаружены две необычные планеты, поразившие ученыхОбнаружены две необычные планеты, поразившие ученыхСегодня, 23:30Для бывшего президента Южной Кореи снова затребовали смертную казньДля бывшего президента Южной Кореи снова затребовали смертную казньСегодня, 23:07Сильный селевой поток в Кыргызстане унес автомобиль: 6 человек погиблиСильный селевой поток в Кыргызстане унес автомобиль: 6 человек погиблиСегодня, 23:04В Казахстане новорожденным, родившимся 23 июня, вручили специальные подаркиВ Казахстане новорожденным, родившимся 23 июня, вручили специальные подаркиСегодня, 21:07Трамп изменил мнение о Зеленском: «Он смелый человек»Трамп изменил мнение о Зеленском: «Он смелый человек»Сегодня, 19:31В США начато расследование в отношении кофейни узбекистанского предпринимателяВ США начато расследование в отношении кофейни узбекистанского предпринимателяСегодня, 19:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение