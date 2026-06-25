Yandex и Neptun представили умную систему защиты от протечек воды

Российский технологический гигант Yandex и бренд Neptun совместно анонсировали новую систему безопасности для экосистемы «умный дом». Это инновационное решение призвано предотвратить материальный ущерб при возникновении аварийных ситуаций с водопроводными трубами в доме. Система не только обнаруживает утечку воды, но и способна перекрыть подачу воды без участия владельца жилья. Об этом сообщает .

по данным ixbt.com, новая система полностью интегрирована с приложением «Дом с Алисой» от компании Yandex. Если в помещении произойдет затопление, датчики мгновенно подадут сигнал, и умные краны автоматически закроются. Пользователь получит push-уведомление, SMS-сообщение или голосовое оповещение через Yandex Станцию. Это имеет критическое значение для предотвращения крупных потерь, особенно когда дома никого нет.

Голосовое управление и специальные сценарии

Одним из главных преимуществ системы является возможность голосового управления. С помощью голосового помощника Алиса пользователи могут удаленно выключать или включать воду. Также существует возможность создания специальных сценариев для различных жизненных ситуаций. Например, при команде «Алиса, мы уходим», система может не только выключить свет, но и автоматически перекрыть краны для безопасности.

При этом разработчики учли и повседневные нужды. Например, с помощью команды «Алиса, я мою пол» можно временно ограничить чувствительность датчиков. Это предотвратит ложное срабатывание системы при попадании воды на датчики во время мытья пола. Такая гибкость делает использование системы более удобным и эффективным.

Комплектации и технические возможности

Новая система защиты представлена в трех комплектациях в зависимости от потребностей пользователей:

Базовая: модуль управления, два крана, проводные и беспроводные датчики;

модуль управления, два крана, проводные и беспроводные датчики; Оптимальная: дополнительный проводной датчик и источник бесперебойного питания (UPS);

дополнительный проводной датчик и источник бесперебойного питания (UPS); Максимальная: четыре датчика (два проводных, два беспроводных), а также счетчики горячей и холодной воды.

Особенностью системы является то, что при отключении электроэнергии она может работать автономно до 30 часов благодаря источнику бесперебойного питания. Кроме того, основные функции продолжают работать даже при отсутствии интернет-соединения. Счетчики воды отправляют показания напрямую в мобильное приложение, что упрощает контроль коммунальных платежей.

В то время как на рынке Узбекистана также растет интерес к технологиям «умного дома», такое расширение экосистемы Yandex, ожидается, будет актуальным и для местных пользователей. Система выпускается в версиях для труб 1/2 и 3/4 дюйма. Что касается цен, начальная стоимость полной системы составляет примерно 35 990 рублей, а отдельный модуль управления можно приобрести за 16 990 рублей.