Клопп назвал Анчелотти идеальным тренером для Бразилии

·43·Спорт
Клопп назвал Анчелотти идеальным тренером для Бразилии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил кандидатуру Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

По мнению немецкого специалиста, Анчелотти является самым подходящим кандидатом для руководства бразильской национальной командой. Клопп подчеркнул, что даже будь он бразильцем, он выбрал бы именно Карло.

«Очень хорошо. Если бы я был бразильцем и меня спросили, кто идеальный тренер для национальной сборной, я бы без колебаний ответил — Карло».

«Он может управлять любой национальной командой, даже просто подняв одну бровь», — сказал Клопп.

Бывший наставник «Ливерпуля» отметил, что возможности сборной Бразилии огромны, но для полного раскрытия этого потенциала нужен сильный тренер.

«Потенциал Бразилии очень высок. Но нужен кто-то, кто сможет его раскрыть. Команде не хватает тактической дисциплины, и в плане помощи игрокам в этом аспекте нет кандидата лучше Карло», — добавил он.

Клопп охарактеризовал Анчелотти как великолепного специалиста с огромным опытом, который умеет работать с футболистами и управлять командой в самых разных ситуациях.

«Он — потрясающий специалист. Бразильцам очень повезло», — цитирует слова Клоппа Ла Gazzetta делло Sport.

Таким образом, Клопп выразил уверенность, что Анчелотти сможет привнести в сборную Бразилии недостающую тактическую дисциплину и полностью раскрыть колоссальный потенциал команды.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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