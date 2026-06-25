Никки Батт раскрыл правду о Криштиану Роналду: какой он человек на самом деле

Легенда «Манчестер Юнайтед» Никки Батт раскрыл малоизвестные подробности о своем бывшем одноклубнике Криштиану Роналду. По его словам, существует огромная разница между публичным образом португальской звезды и его реальным поведением в раздевалке. Батт описал Роналду как очень искреннего человека, который ценит командную атмосферу. Об этом сообщает Goal.com, в своем материале.

По мнению Никки Батта, одного из выпускников «Класса 92», многие люди настолько трепещут перед легендарным статусом Роналду, что не решаются с ним общаться. Со стороны это может создать впечатление, будто футболист ставит себя выше других. На самом деле же Криштиану любит пошутить и всегда активно участвует в командных беседах.

В интервью изданию Paddy Power Батт отметил: «Криштиану на самом деле очень приятный и веселый человек. Несмотря на то, что он миллиардер и суперзвезда мирового уровня, он открыт к обычному общению. Проблема не в нем, а в других людях — они дистанцируются от него, потому что ошеломлены его величием».

Труд на поле и критика

В последние годы Роналду часто обвиняют в том, что он мало бегает по полю и не помогает в обороне. Однако Никки Батт объяснил это не ленью, а грамотным распределением сил опытным футболистом. В этом аспекте он сравнил португальского нападающего с его вечным соперником Лионелем Месси.

«Он отличный командный игрок. Может показаться, что он просто стоит на поле, но Лионель Месси ведет себя точно так же. Достигнув определенного возраста и уровня, они берегут все силы для забивания голов. Когда у команды дела идут плохо, его называют проблемой, но когда команда владеет мячом, он по-прежнему остается самой большой угрозой в мире», — добавил бывший полузащитник.

Критика игры Роналду усилилась особенно во время отборочных матчей к ЧМ-2026. После ничьей с ДР Конго многие эксперты требовали перевести его в запас. Однако 41-летний форвард в матче против сборной Узбекистана (5:0) оформил дубль, доказав, что все еще находится в отличной спортивной форме.

После этой игры еще одна легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд встал на защиту Роналду в социальных сетях. Фердинанд подчеркнул, что ставить под сомнение способности единственного человека, который забивал на шести чемпионатах мира и идет к отметке в 1000 голов, — абсурд. По данным Goal.com, Криштиану Роналду с этими результатами обошел даже великого Эузебио, став лучшим бомбардиром в истории Португалии.