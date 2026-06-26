Колсков назвал главную проблему Узбекистана в матче против Португалии

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колсков проанализировал встречу сборной Узбекистана с Португалией в групповом этапе ЧМ-2026.

Узбекистан потерпел в этом матче поражение со счетом 0:5. По мнению Колскова, национальная команда продемонстрировала на турнире два разных облика.

«Узбекистан на чемпионате мира показал две разные игры. В матче против Колумбии команда действовала достойно, некоторые аспекты были реализованы хорошо. Однако в игре с Португалией команда была полностью разгромлена», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что основной проблемой стало то, что футболисты не знали, как действовать против сильного соперника. Он предположил, что главный тренер Фабио Каннаваро, возможно, недостаточно уделил внимания тактической подготовке.

«У меня сложилось впечатление, что Каннаваро недостаточно поработал над тактикой. Сначала команда пыталась глубоко обороняться впятером, но это не сработало. Затем они перешли на прессинг, но ситуация стала еще хуже», — сказал Колсков.

В то же время он положительно оценил физическую и техническую подготовку узбекистанских футболистов.

«Команда не плохо подготовлена физически и технически. Узбекистан — сборная среднего уровня для чемпионата мира. По-моему, решающим фактором в этой игре стала именно тактика», — добавил специалист.

Колсков также отдельно отметил игру Португалии. По его словам, европейцы действовали на высоком уровне и преподали Узбекистану настоящий мастер-класс.

«Конечно, Португалия также сыграла очень сильно и продемонстрировала свой высокий класс», — сказал он.

Таким образом, специалист назвал тактические ошибки и неэффективность игрового плана основной причиной крупного поражения Узбекистана.