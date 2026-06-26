Неймар рассказал о возвращении в большой футбол и дружбе с Лионелем Месси

Легендарный нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся на большую сцену после долгого перерыва. Выйдя на поле в матче против Шотландии в рамках чемпионата мира 2026 года, футболист затронул не только свою спортивную форму, но и отношения со своим давним другом Лионелем Месси. Это возвращение имеет большое значение для футбольного мира, так как Неймар почти три года не появлялся в составе национальной команды из-за травмы. Об этом сообщает Goal.com сообщает в новости.

34-летняя звезда, вышедшая на замену на 76-й минуте встречи на стадионе в Майами, была встречена овациями болельщиков. Этот матч, в котором Бразилия одержала победу со счетом 3:0, стал для Неймара полон эмоциональных моментов. Напомним, что в октябре 2023 года футболист получил тяжелую травму колена в игре против Уругвая и был вынужден долго проходить лечение.

Соперничество на поле и братство в жизни

В интервью изданию ДСпортс после игры Неймар высказал теплые слова о своем бывшем одноклубнике и близком друге Лионеле Месси. Стало известно, что, несмотря на историческое соперничество между Бразилией и Аргентиной, отношения между двумя звездами остаются крепкими. По данным Goal.com, Неймар отметил, что постоянно находится на связи с аргентинской легендой в связи с его 39-летием.

"Мы очень много общаемся, переписывались и в последние дни. Он знает, как сильно я его люблю", — подчеркнул Неймар. По его словам, Лионель Месси заслуживает уважения больше за свои человеческие качества, чем за мастерство на поле. Бразильский нападающий особо отметил скромность Месси, назвав его удивительным человеком в жизни.

Неймар также выразил благодарность народу Аргентины. Он заявил, что высоко ценит постоянную любовь и внимание, которые проявляют болельщики соседней страны. Подобные заявления демонстрируют, насколько высок уровень взаимного уважения между представителями двух заклятых соперников в южноамериканском футболе.

Трудности долгожданного возвращения

Дебют Неймара на мундиале 2026 года немного затянулся. Сначала футболисту, восстановившемуся после травмы колена, помешали проблемы с правой голенью. Однако благодаря усилиям медицинского штаба ему удалось провести свои исторические минуты в матче против Шотландии.

Для Неймара, который считается лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, этот турнир имеет особое значение. Несмотря на конкуренцию в составе и рост числа молодых талантов, возвращение опытного нападающего в строй ожидается как дополнительный источник мотивации для «Селесао». Теперь болельщики с нетерпением ждут появления Неймара в стартовом составе в следующих играх и его помощи команде в забивании голов.