Коул Палмер отреагировал на отсутствие в заявке на ЧМ-2026

·47·Спорт
Коул Палмер отреагировал на отсутствие в заявке на ЧМ-2026

Полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые высказался о том, что не попал в окончательный список сборной Англии на ЧМ-2026.

22-летний футболист сейчас проводит межсезонный отпуск на испанском острове Ибица. По словам Палмера, он впервые за последние несколько лет получил возможность полноценно отдохнуть.

«Этим летом я отдохну. Впервые за последние три-четыре года я смогу полноценно восстановиться. После этого я вернусь к делу, которое люблю», — сказал Палмер.

Английский футболист признал, что прошлый сезон прошел для него не так, как ожидалось. Однако он подчеркнул, что не намерен излишне переживать из-за решения, которое уже нельзя изменить.

«Это был не лучший сезон в моей карьере, но теперь ничего не изменить. Я не хочу расстраиваться из-за решения, которое уже принято. Желаю национальной сборной удачи на турнире», — добавил он.

Палмер также сообщил, что если график отдыха позволит, он будет следить за матчами сборной Англии на чемпионате мира.

Для справки: помимо Коула Палмера, в число известных футболистов, не попавших в заявку Англии на ЧМ-2026, оказались Гарри Магуайр, Фил Фоден и Трент Александер-Арнольд.

Таким образом, Палмер спокойно принял факт отсутствия на мундиале и намерен вернуться в новый сезон более сильным после короткого перерыва.

Коул ПалмерЧелсиИспанияИбицаГарри Магуайр
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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