Обнаружены две необычные планеты, поразившие ученых

·3·Мир
Обнаружены две необычные планеты, поразившие ученых

Ученые обнаружили две гигантские экзопланеты, которые считаются одними из самых странных в космосе. Интересно, что при размере, равном или превышающем Юпитер, их плотность оказалась ниже плотности сахарной ваты.

Эти планеты, названные исследователями «супер-пухлыми», отмечены как самые легкие из всех обнаруженных крупных экзопланет. Джордж Дрансфилд, ученый из Оксфордского университета, руководивший исследованием, отметил, что плотность этих небесных тел настолько низка, что ее можно сравнить даже с пеной для бритья.

По мнению ученых, эти необычные планеты могут состоять в основном из газов водорода и гелия. Они были обнаружены с помощью спутника NASA TESS и находятся на расстоянии примерно 1110 световых лет от Земли, что составляет почти 10 триллионов километров.

Сообщается, что обе планеты вращаются вокруг одной звезды в созвездии Летучей Рыбы в южном небе. Для сравнения, плотность Юпитера примерно в 35 раз выше, чем у этих планет.

Среди почти 6300 экзопланет, внесенных в каталог NASA на сегодняшний день, планет типа «супер-пухлых» менее 40. Поэтому ученые оценивают их как очень редкие небесные тела.

Специалисты полагают, что такие планеты возникают в богатой газом среде вокруг формирующихся звезд и со временем теряют часть своей материи. В будущем ученые планируют более детально изучить их химический состав с помощью космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб».

Исследователи подчеркивают, что изучение таких необычных и редких планет помогает лучше понять, как формировалась Вселенная, и расширить знания о месте человека в космосе.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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