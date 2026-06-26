Мартинес назвал главный фактор победы над Узбекистаном

·60·Спорт
Мартинес назвал главный фактор победы над Узбекистаном

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об уверенной победе со счетом 5:0 в матче против Узбекистана.

Испанский специалист отметил, что важнейшим аспектом в этой игре для команды стал контроль эмоций и приверженность установленному игровому плану.

«Я считаю, что ключевым фактором в этом матче было умение управлять эмоциями. В первой встрече после забитого гола мы потеряли свой план, дисциплину на поле и позиционный порядок», — сказал Мартинес.

По словам тренера, в игре против Узбекистана португальские футболисты с первых минут четко понимали, как нужно действовать, и до перерыва правильно реализовали тактический план.

«На этот раз ситуация была иной. Мы действовали с четким пониманием того, как должны играть до перерыва. Пятеро игроков, вышедших на замену, также сохранили тактическую дисциплину на высоком уровне. Это имело решающее значение», — подчеркнул он.

Мартинес также отметил, что второй гол дал Португалии психологическое преимущество, а отмененный гол сборной Узбекистана повлиял на сценарий игры.

«Второй гол очень нам помог. Кроме того, то, что гол Узбекистана не был засчитан, также сказалось на картине игры. В другом матче такой гол был засчитан, и это изменило весь ход встречи», — добавил тренер.

Главный тренер Португалии выразил удовлетворение тем, что его команда быстро сделала правильные выводы из ошибок, допущенных в предыдущем матче.

«В целом я очень доволен. Потому что мы быстро проанализировали наши ошибки в первой игре и добились того, чтобы они не повторились», — добавил Мартинес.

После победы над Узбекистаном сборная Португалии увеличила количество своих очков до 4. Узбекистан, который пока не набрал ни одного очка, занимает четвертое, последнее место в групповой таблице.

ПортугалияУзбекистанРоберто Мартинес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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