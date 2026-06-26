Notion закрывает свою почтовую службу, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллекте

Популярная платформа для продуктивности Notion объявила о неожиданном решении: компания официально прекратит работу своего почтового сервиса Notion Маил 22 сентября этого года. Этот шаг является частью стратегии компании по отказу от традиционных почтовых ящиков в пользу полного управления процессами с помощью АИ-агентов (помощников на базе искусственного интеллекта). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Представители компании пояснили, что привычки пользователей резко изменились. В настоящее время более половины пользователей Notion Маил вообще перестали открывать почтовый ящик для чтения писем. Вместо этого они доверяют задачи по анализу, сортировке и ответам на всю переписку умным агентам. Поэтому Notion решила направить ресурсы не на поддержание традиционного интерфейса, а на развитие автоматизированных систем.

Преимущество АИ-агентов

Несмотря на прекращение работы Notion Маил, АИ-агенты компании продолжат функционировать. Эта технология способна выполнять сложные задачи от имени пользователя, такие как написание писем, назначение встреч и сортировка важных сообщений. Данное изменение расценивается как серьезный шаг к концепции «будущего без почтового ящика» в мире современных технологий.

По данным иксбт.ком, сервис Notion Маил был интегрирован с Gmail. Это означает, что закрытие сервиса не повредит письмам пользователей — вся переписка останется на серверах Gmail. Однако пользователям рекомендуется экспортировать черновики (драфт) и запланированные письма, созданные внутри Notion Маил, до 22 сентября.

Конкуренция и новая стратегия

Notion анонсировала свою почтовую службу после покупки в 2024 году стартапа Скифф, специализирующегося на безопасности. Продукт был представлен публике в апреле 2025 года и должен был конкурировать с такими премиум-сервисами, как Суперхуман и Фйксер. Однако рыночные тенденции показали, что пользователи больше не хотят управлять почтой вручную.

В настоящее время новые стартапы, такие как АгентМаил, работают именно над той идеей, которую продвигает Notion — созданием почтовой экосистемы, предназначенной исключительно для АИ-агентов. Эта новость имеет важное значение и для пользователей из Узбекистана, так как платформа Notion является одним из самых популярных инструментов управления проектами среди местных фрилансеров и ИТ-команд.

После закрытия сервиса пользователям необходимо предпринять следующие меры:

Перенести запланированные и неотправленные письма на другую платформу;

Сохранить настройки автоматических меток (ауто-лабел) и фильтров;

Перейти на новые способы работы с почтой с помощью АИ-агентов Notion.

Компания назвала это решение «сосредоточением всего внимания на самом эффективном направлении». Это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем культура работы с электронной почтой может полностью измениться.