Звезда сборной Бразилии Неймар вернулся на поле в составе национальной команды после долгого перерыва. Возвращение нападающего, который почти три года не защищал честь своей страны, было встречено с большим интересом и волнением не только болельщиками, но и всем футбольным сообществом.

Главный тренер Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции в Майами высказался о Неймаре в теплых тонах. Он отметил, что футболисту не нужны дополнительные стимулы или мотивация.

«Неймару не нужна отдельная мотивация. Здесь его все любят. Он всегда готов надеть футболку Бразилии», — заявил специалист.

С последнего матча Неймара в национальной команде прошло почти три года. Тяжелая травма, полученная в октябре 2023 года в матче отбора на чемпионат мира — повреждение связок колена и мениска — надолго вывела его из строя. Процесс восстановления и нехватка игровой практики также задержали его возвращение.

Неймар, которому сейчас 34 года, снова появился в форме сборной в матче, прошедшем в Майами. В этой встрече Бразилия одержала уверенную победу над Шотландией. Винисиус Жуниор дважды забил в первом тайме, а Матеус Кунья еще больше увеличил разрыв в счете.

Когда на 76-й минуте Неймар вышел на замену вместо Куньи, на стадионе воцарилась атмосфера настоящего праздника. Как только его имя появилось на больших экранах, болельщики встретили футболиста овациями и радостными криками.

Анчелотти не скрывал, что остался доволен действиями Неймара.

«Он заслужил право сыграть. Неймар очень упорно работал над восстановлением и проявил профессионализм. На чемпионате мира он сможет помочь команде своими качествами. Даже за то короткое время, что он провел на поле, он показал хорошую игру», — сказал тренер.

Неймар провел на поле всего 20 минут. За это время он коснулся мяча 24 раза и успел нанести точный удар по воротам. Однако важнее цифр то, что его возвращение подарило болельщикам большую надежду.

После завершения матча экраны стадиона снова сфокусировались на Неймаре. Он подошел к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков, и обнял свою дочь, стоявшую в первом ряду. Эта сцена стала одним из самых трогательных моментов вечера для многих.

Бразилия в последний раз побеждала на чемпионате мира в 2002 году. Последним крупным трофеем сборной считается Кубок Америки 2019 года. Поэтому болельщики страны очень соскучились по большим победам.

Болельщики, покидавшие стадион в Майами, были довольны не только разгромной победой, но и возвращением Неймара.

«Пеле — величайший футболист всех времен. Но и Неймар один из лучших в истории Бразилии. Если он выиграет чемпионат мира, он встанет в один ряд с Роналдо и Роналдиньо», — сказал один из фанатов.

Бразильские поклонники верят, что Неймар все еще остается игроком, способным изменить ход матча. Его опыт, техника и знаменитый стиль «джого бонито» — красивого футбола — могут снова привести сборную к большим успехам.

Таким образом, долгожданное возвращение состоялось. Герой Бразилии, который, казалось, был почти забыт, снова на поле, и болельщики с нетерпением ждут, когда он начнет писать новые страницы своей истории.