Роналду подвергся строгому досмотру в аэропорту после матча с Узбекистаном (видео)

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прошел строгий контроль безопасности в аэропорту Хьюстона после игры против Узбекистана.

Сотрудники службы безопасности попросили его предоставить сумку для досмотра. Роналду отнесся к ситуации с юмором, жестом спросив, нужно ли ему также снять очки. Несмотря на это, проверка была проведена в установленном порядке.

Сборная Португалии отправилась в Майами на матч против Колумбии, который состоится 28 июня.

Для справки: Португалия сейчас занимает второе место в группе «К» с 4 очками. Во втором туре группового этапа португальцы разгромили Узбекистан со счетом 5:0, при этом Роналду оформил дубль.

Этими голами опытный нападающий довел число своих мячей за Португалию в истории чемпионатов мира до 10, побив рекорд легендарного Эйсебиу, забившего 9 голов.