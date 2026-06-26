IBM представила первую в мире технологию чипов размером менее 1 нанометра

·29·Технологии
IBM представила первую в мире технологию чипов размером менее 1 нанометра

Корпорация IBM, один из лидеров полупроводниковой промышленности, сделала революционный шаг в мире микроэлектроники. Компания продемонстрировала новую архитектуру Наностак, которая позволяет разместить почти 100 миллиардов транзисторов на крошечном кристалле размером с человеческий ноготь. Эта разработка обещает беспрецедентную мощность и энергоэффективность для систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Самым сенсационным аспектом новой технологии является то, что IBM называет её первым в мире чипом класса «менее 1 нанометра» (суб-1нм). По данным иксбт.ком, компания определила свою платформу как «7 ангстрем» (7 ангстром ноде). Для справки: 1 ангстрем равен одной десятой нанометра, то есть 7 ангстрем — это 0,7 нм. Этот показатель говорит скорее об уровне технологической интеграции, чем о физическом размере элементов.

Наностак: преимущества вертикального размещения

Согласно законам современной физики, транзисторы невозможно уменьшать бесконечно, так как возникают такие проблемы, как квантовые эффекты и утечка тока. Инженеры IBM решили эту проблему, разместив транзисторы не только бок о бок, но и вертикально друг над другом. Основа архитектуры Наностак базируется именно на этой вертикальной структуре.

Каждый базовый элемент состоит из двух вертикально соединенных транзисторов, каждый из которых содержит три слоя наношит (нанолистов) толщиной всего 5 нанометр. Для сравнения, это примерно 15 рядов атомов кремния. Такая плотность позволяет почти в два раза увеличить количество элементов по сравнению с технологиями 2 нм предыдущего поколения.

Энергоэффективность и память СРАМ

По расчетам IBM, переход на технологию Наностак позволяет увеличить вычислительную производительность на 50% или снизить энергопотребление до 70%. Эти показатели имеют жизненно важное значение для центров обработки данных и крупных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, которые сегодня потребляют огромное количество электроэнергии.

  • Увеличение вычислительной мощности на 50%;
  • Улучшение энергоэффективности на 70%;
  • Расширение плотности памяти СРАМ на 40%.
Кроме того, специалисты IBM на симпозиуме ИИЭ Сймпосиум он ВЛСИ Течнологй анд Киркуитс сообщили о значительном достижении в масштабировании микросхем СРАМ (статической оперативной памяти). Путем шахматного расположения каналов транзисторов удалось сократить высоту ячеек памяти на 40%. Это открывает путь к значительному увеличению объема кэш-памяти процессоров.

Хотя эта технология пока была продемонстрирована в лабораторных условиях и на научных симпозиумах, ожидается, что она станет фундаментом для будущих графических процессоров NVIDIA и чипов Apple. Учитывая, что технология 2 нм, представленная IBM в 2021 году, сейчас принимается в качестве отраслевого стандарта, эра 0,7 нм уже не за горами.

IBMNanostackТехнологииЧипыИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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