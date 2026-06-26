«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за звезду «Боруссии Дортмунд» Феликса Нмечу

·32·Спорт
«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за звезду «Боруссии Дортмунд» Феликса Нмечу

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу полузащитника «Боруссии Дортмунд» Феликса Нмечу. В борьбе за игрока сборной Германии «красные дьяволы» пытаются опередить своих главных конкурентов — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Яркое выступление 25-летнего футболиста на чемпионате мира значительно повысило его статус на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания Sky Sports, руководство «Манчестер Юнайтед» активно работает за кулисами для осуществления этого трансфера. В частности, глава скаутского отдела клуба, немецкий специалист Кристофер Вивелл, находится в постоянном контакте с представителями футболиста. Это свидетельствует о серьезных намерениях клуба с «Олд Траффорд» заполучить этого универсального полузащитника.

Конкуренция между европейскими грандами

Интерес к Нмечу не ограничивается только английскими клубами. По имеющимся данным, мадридский «Реал» также внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста. Кроме того, Жозе Моуринью высоко оценил стиль игры игрока. Однако на данном этапе сообщается, что «Манчестер Юнайтед» действует гораздо активнее остальных претендентов.

«Боруссия Дортмунд», в свою очередь, не намерена легко отпускать своего лидера. Немецкий клуб имеет преимущество в переговорах, так как Нмеча в марте этого года подписал с командой новый контракт, рассчитанный до 2030 года. Что еще более важно, в этом соглашении не предусмотрен пункт о сумме отступных для текущего летнего трансферного окна.

Как пишет издание Kicker, «Дортмунд» неофициально установил цену на свою звезду в размере 100 миллионов евро. Очевидно, что эта сумма отпугнет многих покупателей, однако клуб таким образом стремится сохранить своего ключевого игрока. Спортивный директор команды Ларс Риккен в своем недавнем интервью особо подчеркнул, что Феликс имеет фундаментальное значение для команды.

Пока неизвестно, готов ли «Манчестер Юнайтед» выплатить столь внушительную сумму. Однако, учитывая, что в гонке участвуют и другие гиганты английской Премьер-лиги, ожидается, что развитие событий вокруг Нмечи станет еще более интересным до закрытия трансферного окна. Издание Goal.com также сообщило, что внимательно следит за процессом этого трансфера.

Манчестер ЮнайтедБоруссия ДортмундФеликс НмечаТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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