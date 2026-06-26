OpenAI укрепляет безопасность интернета с новой инициативой Патч те Планет

·22·Технологии
OpenAI укрепляет безопасность интернета с новой инициативой Патч те Планет

Компания OpenAI, лидер в области технологий искусственного интеллекта, объявила о запуске программы Патч те Планет в партнерстве с фирмой по кибербезопасности Траил оф Битс. Основная цель этого проекта — выявление и устранение уязвимостей в опен-сурке проектах, которые являются фундаментом современных облачных сервисов, корпоративных приложений и всей интернет-инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Значимость программы заключается в том, что опен-сурке компоненты сегодня используются практически во всех цифровых продуктах. Одна маленькая ошибка может поставить под угрозу безопасность миллионов устройств и тысяч компаний по всему миру. По данным OpenAI, система уже успешно выявила сотни проблем безопасности и были внесены исправления (патчи) для десятков проектов.

Критические проекты под контролем

В рамках программы Патч те Планет в первую очередь анализируются следующие важные проекты:

  • языки программирования Пйтон и Го;
  • сетевые инструменты кУРЛ и НАТС Сервер;
  • криптографические библиотеки, такие как Сигсторе и пйка/крйптографй;
  • серверные технологии, такие как аиохттп и фрингинкс.
Эти компоненты выполняют жизненно важные функции, такие как шифрование данных, проверка подлинности программного обеспечения и обеспечение сетевых соединений. Специалисты OpenAI анализируют код, используя инструмент Кодекс Секуритй и свои передовые модели AI. Инженеры Траил оф Битс, в свою очередь, проверяют ошибки, найденные искусственным интеллектом, и отсеивают ложные срабатывания.

Скорость и человеческий фактор

Эксперты по кибербезопасности, включая аналитика Форрестер Бисваджит Махапатра, подчеркивают, что главным преимуществом AI является скорость. Если раньше поиск и исправление новых уязвимостей могли занимать недели, то теперь этот процесс может сократиться до нескольких дней. Однако человеческий фактор остается важным: специалисты должны оценивать реальный уровень риска найденных ошибок и подтверждать безопасность исправлений.

События последних лет, такие как Лог4Shell и КсЗ Утилс, показали, насколько катастрофическими могут быть уязвимости в цепочке поставок программного обеспечения. Опен-сурке проекты часто поддерживаются волонтерами, поэтому технологическая помощь от крупных корпораций, таких как OpenAI, крайне необходима.

Ожидается, что новая инициатива не только поможет находить ошибки, но и изменит подход к кибербезопасности. Компаниям теперь придется перейти от периодических проверок к системе постоянной оценки рисков в режиме реального времени. Проект Патч те Планет является важным шагом на пути к повышению стабильности цифровой экосистемы во всем мире.

OpenAIКибербезопасностьИскусственный ИнтеллектPatch The PlanetТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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