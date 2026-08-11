Челси рекомендовали подписать свободного агента Душана Влаховича

Лондонскому «Челси» рекомендовали подписать сербского нападающего Душана Влаховича, который летом покинул «Ювентус» и сейчас находится в статусе свободного агента. Для представителя Английской Премьер-лиги этот трансфер может стать финансово выгодным риском. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает талкСПОРТ, эксперт по европейскому футболу Энди Брассел выразил удивление тем, что 26-летний футболист уже шесть недель остается без клуба. По его мнению, такие команды, как «Атлетико Мадрид» или «Ньюкасл Юнайтед», уже должны были сделать предложение сербскому нападающему.

Карьера Влаховича в «Ювентусе» и проблемы с травмами

Душан Влахович пережил сложный период в туринском клубе. Несмотря на то что травмы приводящих мышц повлияли на его игру, он сумел забить 68 голов в 168 матчах и выиграть Кубок Италии.

Тем не менее зарплата футболиста, превышающая 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, отпугнула многих потенциальных покупателей. По мнению эксперта, трансфер также затягивается из-за сомнений в физическом состоянии игрока и его способности вновь выйти на высокий уровень.

Вариант с Турцией и финансовые условия

Сейчас высоко оцениваются шансы Душана Влаховича продолжить карьеру в Турции. Клуб «Бешикташ» стал главным претендентом на нападающего и способен удовлетворить его финансовые требования.

По словам Энди Брассела, стамбульский клуб предлагает футболисту значительно более выгодную, не облагаемую налогом зарплату, чем другие европейские команды. Поэтому ожидается, что нападающий продолжит карьеру именно в турецкой Суперлиге.

Выгодная возможность для «Челси»

В настоящее время в распоряжении главного тренера «Челси» Хаби Алонсо есть такие нападающие, как Жоау Педру, Дэнни Уэлбек, Николас Джексон и Лиам Делап. Однако лондонский клуб этим летом не предпринимал конкретных шагов для приобретения Влаховича.

По мнению эксперта, если «Челси» сможет приобрести футболиста за зарплату вдвое ниже той, которую он получал в «Ювентусе», это станет выгодной сделкой для всех сторон. В своей лучшей спортивной форме Влахович способен оправдать такой риск в клубе Премьер-лиги.