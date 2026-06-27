Стал известен доход Абдукодира Хусанова

Защитник сборной Узбекистана и английского клуба «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, составленный «Форбес Sport».

В списке, составленном среди игроков 48 сборных, участвующих в чемпионате мира 2026 года, Хусанов занял 38-е место. Он стал единственным узбекистанским футболистом, попавшим в этот рейтинг.

Согласно расчетам издания, общий годовой доход Абдукодира Хусанова составляет 6,2 миллиона долларов. Из них 5 миллионов приходятся на зарплату и футбольную деятельность. Остальные 1,2 миллиона долларов получены за счет рекламных контрактов, коммерческих проектов и других источников дохода.

В данных «Форбес Sport» отмечено, что одним из основных партнеров Хусанова является компания «Пума». При формировании рейтинга также был учтен бренд энергетических напитков «АК45», запущенный футболистом в 2025 году.

Первую строчку списка занял Криштиану Роналду с годовым доходом в 280 миллионов долларов. Лионель Месси с 130 миллионами долларов расположился на втором месте, а Килиан Мбаппе с показателем в 95 миллионов долларов занял третье место.