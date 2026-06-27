Стал известен доход Абдукодира Хусанова
Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вошел в престижный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Форбес Спорт. Среди игроков сорока восьми сборных, готовящихся к чемпионату мира две тысячи двадцать шестого года, Хусанов занял тридцать восьмую строчку. Его годовой доход оценивается в шесть миллионов двести тысяч долларов. Основную часть суммы составляет зарплата, однако значительный вклад вносят рекламные контракты с брендом Пума и собственный бизнес футболиста. Хусанов стал единственным представителем Узбекистана в этом списке. Возглавляют рейтинг мировые звезды Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе, чьи доходы исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов.
Защитник сборной Узбекистана и английского клуба «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, составленный «Форбес Sport».
В списке, составленном среди игроков 48 сборных, участвующих в чемпионате мира 2026 года, Хусанов занял 38-е место. Он стал единственным узбекистанским футболистом, попавшим в этот рейтинг.
Согласно расчетам издания, общий годовой доход Абдукодира Хусанова составляет 6,2 миллиона долларов. Из них 5 миллионов приходятся на зарплату и футбольную деятельность. Остальные 1,2 миллиона долларов получены за счет рекламных контрактов, коммерческих проектов и других источников дохода.
В данных «Форбес Sport» отмечено, что одним из основных партнеров Хусанова является компания «Пума». При формировании рейтинга также был учтен бренд энергетических напитков «АК45», запущенный футболистом в 2025 году.
Первую строчку списка занял Криштиану Роналду с годовым доходом в 280 миллионов долларов. Лионель Месси с 130 миллионами долларов расположился на втором месте, а Килиан Мбаппе с показателем в 95 миллионов долларов занял третье место.
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