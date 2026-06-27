Возинья: «Я отдам все силы, чтобы Месси не забил мне гол»

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья поделился своими мыслями перед важным матчем против Аргентины в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Опытный вратарь назвал капитана Аргентины Лионеля Месси величайшим игроком в истории футбола. При этом он подчеркнул, что приложит все усилия на поле, чтобы остановить знаменитого нападающего.

«Месси — величайший футболист всех времен. Любая команда будет волноваться, выходя против него на поле», — сказал Возинья.

Голкипер назвал возможность сыграть с Месси на одном поле большой мечтой и честью.

«Разделить одно поле с самим Месси — это мечта. Однажды я с гордостью расскажу своим детям, что играл против него», — добавил он.

Несмотря на это, Возинья отметил, что на поле никаких уступок сопернику не будет.

«Я знаю, что остановить его почти невозможно. Но я сделаю всё возможное и отдам все силы, чтобы Месси не забил мне гол», — приводит его слова издание Goal Версе.

Аргентина вышла в плей-офф, заняв первое место в группе Дж. Кабо-Верде заняла вторую строчку в группе Х, оставив позади Уругвай.

Матч 1/16 финала между Аргентиной и Кабо-Верде состоится 29 июня.