Криштиану Роналду и Диогу Далот: от детского кумира до близкой дружбы

Жасинту Тейшейра, отец защитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, рассказал об особенных отношениях своего сына с легендарным Криштиану Роналду. По его словам, обычный детский интерес и восхищение со временем переросли в крепкую профессиональную дружбу. Эти отношения вышли на новый уровень, особенно после возвращения Роналду на «Олд Траффорд». Об этом сообщает Goal.com .

Для Далота, который сейчас выступает за сборную Португалии на крупном турнире, Криштиану Роналду является не просто одноклубником, но и жизненным примером. В интервью изданию O Jogo отец футболиста отметил, что в комнате сына до сих пор висят постеры Криштиану Роналду, что подчеркивает преданность молодого защитника своему кумиру.

В одном строю с кумиром

«Криштиану всегда был кумиром для Диогу. Хотя он сейчас не живет с нами, я до сих пор храню фотографии Роналду, наклеенные на шкафах и дверях в его комнате», — говорит отец футболиста. По его мнению, Роналду мог увидеть в Далоте себя в молодости, а именно такие качества, как трудолюбие, ответственность и стойкость.

Близость Далота и Роналду заметна не только вне поля, но и во время игры. Например, многих привлекло внимание то, как Криштиану Роналду после забитого гола в матче против сборной Узбекистана побежал к скамейке запасных, чтобы обнять Далота. Этот момент стал незабываемым событием и для отца футболиста.

Согласно статистике, эти два футболиста вместе выходили на поле в футболке Португалии 28 раз с турнира Евро-2020. Интересно, что из 145 голов Роналду за сборную только один был забит с передачи Далота. Несмотря на это, их взаимопонимание на поле оценивается очень высоко.

Конкуренция и дисциплина

Диогу Далот выделяется не только талантом, но и дисциплиной. Он строго следует советам Роналду в вопросах питания и физического восстановления, что значительно помогает его профессиональному росту. Восьмилетний опыт в «Манчестер Юнайтед» превратил его в универсального защитника, способного играть на обоих флангах.

Хотя сейчас главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес больше доверяет Жоау Канселау на правом фланге, Далот готов выйти на поле в любую минуту. Его отец заявил, что сын находится в своей лучшей физической и психологической форме и верит, что он займет место в основном составе в течение турнира.