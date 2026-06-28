Матч Узбекистана и Конго перешел во второй тайм: гол Шомуродова (видео)

·144·Спорт
Матч Узбекистана и Конго перешел во второй тайм: гол Шомуродова (видео)

Начался самый решающий и исторический матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Завершился первый тайм встречи между сборными ДР Конго и Узбекистана в рамках 3-го тура группы «К». На данный момент на поле наблюдается полное преимущество наших футболистов.

Сардор вышел на сцену: быстрый гол Шомуродова

Матч начался с последовательных атак наших игроков. Уже на 10-й минуте встречи нападающий и лидер национальной сборной Элдор Шомуродов эффективно воспользовался ошибкой защитников соперника, точно пробил по воротам и открыл счет — 0:1!

После этого гола подопечные Фабио Каннаваро продолжали демонстрировать дисциплинированную игру, практически не давая шансов сопернику. Первый тайм завершился с небольшим, но крайне важным преимуществом наших представителей.

ЧМ-2026. 3-й тур (Итог первого тайма) ДР Конго — Узбекистан 0:1 Гол: Элдор Шомуродов (10)

Составы команд на поле

Основные составы обеих национальных сборных, проведших первый тайм в высоком темпе, выглядят следующим образом:

ДР Конго&нбсп;– Мпаси, Ван-Бисака, Туанзебе, Мбуку, Мутуссами, Чипенга, Садики, Бакамбу, Висса, Мбемба, Масуаку.
Узбекистан&нбсп;– Нематов, Хусанов, Алиджонов, Ашурматов, Мозговой, Шукуров, Насруллаев, Хамдамов, Урозов, Файзуллаев, Шомуродов.

Желаем нашим соотечественникам такой же самоотдачи во втором тайме, красивой игры и празднования первой в истории победы на чемпионатах мира. Вперед, Узбекистан!

ОзбекистанКонго ДРЭлдор ШомуродовFabio Cannavaro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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