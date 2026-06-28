ЧМ-2026. Узбекистан уступил ДР Конго и выбыл из чемпионата мира

Завершились матчи 3-го тура в группе «К» чемпионата мира по футболу. Национальная сборная Узбекистана потерпела обильное поражение в решающем матче против ДР Конго и завершила свое выступление на турнире. В другом матче группы также был зафиксирован неожиданный результат.

ДР Конго — Узбекистан: Преимущество в первом тайме и провал во втором

Встреча началась очень многообещающе для наших представителей. Эльдор Шомуродов уже на 10-й минуте открыл счет, подарив надежду болельщикам, однако во втором тайме инициатива полностью перешла на сторону африканцев.

На 68-й минуте Йоан Висса уверенно реализовал пенальти, восстановив равновесие. Вскоре вышедший на замену Маеле вывел Конго вперед. В добавленное судьей время Висса оформил дубль, поставив точку в матче — 3:1. Наши футболисты завершили ЧМ-2026 на последнем месте, не набрав ни одного очка.

ЧМ-2026. Группа «К». 3-й тур ДР Конго — Узбекистан 3:1 Голы: Маеле (78), Висса (68 пен, 90+1) — Шомуродов (10).

Колумбия — Португалия: Гранды довольствуются ничьей

В параллельном центральном матче группы встретились сборные Колумбии и Португалии. Несмотря на присутствие в составах таких звезд, как Криштиану Роналду и Луис Диас, встреча завершилась без забитых мячей — 0:0. Этот результат обеспечил обеим командам выход в плей-офф.

Итоговая турнирная таблица группы «К»

После матчей 3-го тура положение в группе сложилось следующим образом. Колумбия, Португалия и ДР Конго вышли в следующий раунд:

№ Команды Игры Победы Ничьи Поражения Разница мячей Очки 1 Колумбия 3 2 1 0 4:1 7 2 Португалия 3 1 2 0 6:1 5 3 ДР Конго 3 1 1 1 4:3 4 4 Узбекистан 3 0 0 3 2:11 0

Составы команд и замены:

ДР Конго: Мпаси, Ван-Биссака, Туанзебе, Мбуку (Элия, 73), Мутуссами (Бонгонда, 73), Чипенга (Мукау, 73), Садики, Бакамбу (Маеле, 51), Висса, Мбемба, Масуаку.

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Алиджонов, Ашурматов, Мозговой (Искандеров, 82), Шукуров (Ганиев, 59), Насруллаев, Хамдамов (Хамробеков, 59), Орозов (Сергеев, 82), Файзуллаев (Урунов, 73), Шомуродов.

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