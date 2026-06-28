Харри Магуайр назвал основные условия возвращения Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился своими мыслями о возможном возвращении бывшего нападающего команды Маркуса Рэшфорда на «Олд Траффорд». Будущее Рэшфорда, который в настоящее время выступает за сборную Англии на чемпионате мира, в последние недели находится в центре внимания европейского футбольного сообщества. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно имеющейся информации, Рэшфорд провел сезон 2025-26 в аренде в «Барселоне», где забил 14 голов и сделал 14 голевых передач во всех турнирах. Несмотря на то, что каталонцы стали чемпионами Ла Лиги, в итоге они решили не воспользоваться правом выкупа футболиста за 26 миллионов фунтов стерлингов. Вместо этого «сине-гранатовые» предпочли подписать Энтони Гордона за 70 миллионов фунтов.

Условия возвращения и взаимное соглашение

Как сообщает Goal.com, Харри Магуайр в подкасте «Те Рест Ис Футбалл» подчеркнул, что для возвращения Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» должны быть выполнены два важных условия. По мнению защитника, этот трансфер должен стать правильным решением прежде всего для клуба, а во вторую очередь — для самого футболиста.

«У нас с Маркусом отличные отношения. Я прекрасно знаю, каким великолепным игроком он может быть. Думаю, клуб и Маркус должны достичь взаимного соглашения. Если он вернется, мы хотим, чтобы он был счастлив, уверен в себе и демонстрировал игру на высоком уровне. Это решение должно подходить и клубу, и ему самому», — сказал Магуайр.

На данный момент действующий контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан еще на два года. Двери клуба остаются открытыми для нападающего, зарабатывающего 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю, однако окончательное решение ожидается во время летнего трансферного окна.

Яркая игра на чемпионате мира

Несмотря на неопределенность в клубе, Рэшфорд продолжает проявлять себя в составе сборной Англии. В матче против сборной Панамы он выделился своей скоростью и креативностью. Магуайр высоко оценил игру одноклубника, признав его неостановимой силой.

«В игре с Ганой мы действовали немного медленно, но в матче с Панамой Рэшфорд сразу взял игру на себя. Его прострелы с правого и левого флангов повергли защиту соперника в замешательство. Когда Маркус в форме, его практически невозможно остановить. Мы, болельщики Англии, хорошо знаем, насколько он силен», — добавил защитник.

Для футбольных болельщиков эти изменения в «Манчестер Юнайтед» также представляют интерес, так как команда работает над омоложением состава и усилением линии атаки. Возвращение Рэшфорда может существенно повлиять на амбиции «красных дьяволов» в следующем сезоне.