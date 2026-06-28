Харри Магуайр назвал основные условия возвращения Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»

·118·Спорт
Харри Магуайр назвал основные условия возвращения Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился своими мыслями о возможном возвращении бывшего нападающего команды Маркуса Рэшфорда на «Олд Траффорд». Будущее Рэшфорда, который в настоящее время выступает за сборную Англии на чемпионате мира, в последние недели находится в центре внимания европейского футбольного сообщества. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно имеющейся информации, Рэшфорд провел сезон 2025-26 в аренде в «Барселоне», где забил 14 голов и сделал 14 голевых передач во всех турнирах. Несмотря на то, что каталонцы стали чемпионами Ла Лиги, в итоге они решили не воспользоваться правом выкупа футболиста за 26 миллионов фунтов стерлингов. Вместо этого «сине-гранатовые» предпочли подписать Энтони Гордона за 70 миллионов фунтов.

Условия возвращения и взаимное соглашение

Как сообщает Goal.com, Харри Магуайр в подкасте «Те Рест Ис Футбалл» подчеркнул, что для возвращения Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» должны быть выполнены два важных условия. По мнению защитника, этот трансфер должен стать правильным решением прежде всего для клуба, а во вторую очередь — для самого футболиста.

«У нас с Маркусом отличные отношения. Я прекрасно знаю, каким великолепным игроком он может быть. Думаю, клуб и Маркус должны достичь взаимного соглашения. Если он вернется, мы хотим, чтобы он был счастлив, уверен в себе и демонстрировал игру на высоком уровне. Это решение должно подходить и клубу, и ему самому», — сказал Магуайр.

На данный момент действующий контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан еще на два года. Двери клуба остаются открытыми для нападающего, зарабатывающего 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю, однако окончательное решение ожидается во время летнего трансферного окна.

Яркая игра на чемпионате мира

Несмотря на неопределенность в клубе, Рэшфорд продолжает проявлять себя в составе сборной Англии. В матче против сборной Панамы он выделился своей скоростью и креативностью. Магуайр высоко оценил игру одноклубника, признав его неостановимой силой.

«В игре с Ганой мы действовали немного медленно, но в матче с Панамой Рэшфорд сразу взял игру на себя. Его прострелы с правого и левого флангов повергли защиту соперника в замешательство. Когда Маркус в форме, его практически невозможно остановить. Мы, болельщики Англии, хорошо знаем, насколько он силен», — добавил защитник.

Для футбольных болельщиков эти изменения в «Манчестер Юнайтед» также представляют интерес, так как команда работает над омоложением состава и усилением линии атаки. Возвращение Рэшфорда может существенно повлиять на амбиции «красных дьяволов» в следующем сезоне.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордХарри МагуайрТрансферыАнглия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборнойЗащитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборнойСегодня, 00:23Реал Мадрид и Жозе Моуринью приняли окончательное решение по ЭндрикуРеал Мадрид и Жозе Моуринью приняли окончательное решение по ЭндрикуСегодня, 00:17Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места УзбекистанаКапитан Конго рассказал, как нашел слабые места УзбекистанаСегодня, 00:16Сандерленд отклонил предложение Челси по трансферу Гранита ДжакиСандерленд отклонил предложение Челси по трансферу Гранита ДжакиВчера, 23:56Провал на ЧМ-2026 привел к отставке тренера: извинения перед народомПровал на ЧМ-2026 привел к отставке тренера: извинения перед народомВчера, 23:18На ЧМ-2026 нет права на ошибку: все пары 1/16 финалаНа ЧМ-2026 нет права на ошибку: все пары 1/16 финалаВчера, 23:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш