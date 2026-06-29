17 ударов, 11 голов: в чем заключалась главная проблема Узбекистана?

·4·Спорт
17 ударов, 11 голов: в чем заключалась главная проблема Узбекистана?

Национальная сборная Узбекистана завершила свой исторический чемпионат мира тремя поражениями и 11 пропущенными голами. Однако наиболее тревожным аспектом является не только количество голов — почти два из трех ударов соперников по нашим воротам стали результативными.

Так было ли самое слабое место нашей сборной на мундиале действительно в линии ворот, или же неправильно искать проблему только в голкиперах?

Колумбия забила три гола после четырех точных ударов

В первом туре Узбекистан уступил Колумбии со счетом 1:3.

Представители Южной Америки реализовали три из четырех точных ударов, нанесенных по воротам нашей сборной.

В первой встрече показатель реализации ударов соперника составил 75 процентов.

Уже в этом матче стали заметны проблемы во взаимодействии между защитой и вратарем.

Давление Португалии оказалось непреодолимым

Во втором туре Узбекистан потерпел поражение от Португалии со счетом 0:5.

Португальские футболисты нанесли девять точных ударов по воротам, пять из которых достигли цели.

Матч

Точный удар

Гол

Узбекистан — Колумбия

4

3

Португалия — Узбекистан

9

5

ДР Конго — Узбекистан

4

3

Итого

17

11

Хотя в этой игре вратарь совершил несколько сейвов, постоянное давление соперника и ошибки в защите привели к крупному счету.

ДР Конго также забила три гола после четырех ударов

В последнем туре группового этапа ДР Конго обыграла Узбекистан со счетом 3:1.

Представители Африки также трижды поразили наши ворота при четырех точных ударах. Таким образом, ситуация из первого матча повторилась.

В трех играх 11 из 17 точных ударов соперников стали голами.

Математически это 64,7 процента означает, что почти две трети точных ударов по нашим воротам завершились голом.

Что показывает статистика вратарей?

На турнире наши ворота защищали Откир Юсупов и Абдувохид Нематов.

Согласно зафиксированным данным:

  • Процент сейвов Откира Юсупова — 25%;

  • Процент сейвов Абдувохида Нематова — 38,5%.

Эти цифры считаются низкими для уровня чемпионата мира. Однако было бы несправедливо возлагать всю вину только на вратарей.

Проблема не только в воротах

Вратарь — это последний рубеж обороны. Если футболист соперника бьет из удобной позиции, без давления или с близкого расстояния, шансы голкипера на спасение резко снижаются.

Проблемы Узбекистана проявились в нескольких направлениях:

  • легкий допуск нападающих соперника в штрафную площадь;

  • оставление свободных зон в опасных участках;

  • опоздание в борьбе за «вторые мячи»;

  • недостаток слаженности между защитниками и вратарем;

  • низкая эффективность в отражении точных ударов.

Поэтому причину 11 пропущенных голов сложно связать с одним футболистом или одной линией. Это была проблема оборонительных действий всей команды.

Главный вывод, который следует сделать по итогам мундиаля

Узбекистан на чемпионате мира не давал соперникам слишком много возможностей для ударов — всего 17 точных ударов в трех матчах. Но большинство из них были крайне опасными, и 11 стали голами.

Это показывает, что национальная сборная не смогла контролировать не количество, а качество создаваемых моментов в защите.

Как вы считаете, была ли основная проблема Узбекистана на мундиале в игре вратарей или в системе защиты? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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