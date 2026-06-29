На базе Toyota Corolla Кросс создают новый компактный пикап: первые подробности

Японский автогигант Toyota начал работу над совершенно новым пикапом на базе одного из своих самых популярных моделей — кроссовера Королла Кросс. После сообщений о том, что первые прототипы этой модели проходят испытания на дорогах Бразилии, издание Карскупс опубликовало качественные рендеры, демонстрирующие возможный серийный вид автомобиля. Этот шаг расценивается как стратегическое решение бренда на фоне растущего спроса на компактные пикапы на мировом автомобильном рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Согласно опубликованным изображениям, передняя часть нового пикапа почти полностью заимствована у модели Королла Кросс. Однако задняя часть автомобиля была радикально изменена под формат пикапа, где расположилась просторная грузовая платформа. По мнению экспертов, инженеры создали место для грузового отсека в основном за счет удлинения заднего свеса, не внося значительных изменений в колесную базу. Это позволит сохранить маневренность автомобиля в городских условиях.

Изменения во внешнем виде не ограничиваются только добавлением грузового отсека. Ожидается, что новая модель получит расширенные колесные арки, рейлинги на крыше и полностью обновленную линию остекления. Кроме того, задние фонари будут выполнены в современном стиле — в виде световой полосы, протянутой по всей ширине кузова. Сообщается, что крышка грузового отсека будет оснащена специальной ступенькой для облегчения погрузки и разгрузки.

Технические возможности и платформа

По данным бразильских СМИ, новый пикап будет построен на известной платформе ТНГА. Однако, учитывая, что пикап предназначен для перевозки более тяжелых грузов, эта платформа будет значительно усилена инженерами. Это обеспечит автомобилю как комфорт легкового авто, так и выносливость грузового транспорта.

В линейке двигателей ожидается несколько вариантов. Согласно предварительным данным, покупателям будет доступен следующий выбор:

2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель;

самозаряжающаяся гибридная система на базе 1,8-литрового двигателя;

новый тип плагин-гибридной установки (PHEV), способный работать на бензине и этаноле.

Плагин-гибридная версия, по слухам, может быть оснащена системой полного привода Э-Фур, что расширит возможности автомобиля в условиях бездорожья.

Место на рынке и сроки производства

Новой модели предстоит конкурировать на рынке Южной Америки с такими сильными соперниками, как Fiat Торо, Ram Рампаге и Chevrolet Монтана. Также ожидается, что она станет достойным ответом будущим моделям Volkswagen Тукан и Renault Ниагара. Toyota планирует реализовать этот проект на заводе в Сорокабе, Бразилия. Данный проект является частью инвестиционной программы компании до 2030 года объемом 11 миллиардов реалов (примерно 2,2 миллиарда долларов).

Интересно, что Toyota также рассматривает вопрос выпуска компактного пикапа для рынка Северной Америки. Однако для рынков США и Канады, как сообщается, выше вероятность использования базы более крупного кроссовера РАВ4, а не Королла Кросс. Это связано со специфическими требованиями региональных рынков и подходом потребителей к габаритам.

Официальная премьера нового пикапа ожидается в первом квартале 2027 года. На данный момент официальной информации о цене модели и ее поставках в другие регионы, такие как Узбекистан, нет. Тем не менее, учитывая престиж бренда Toyota на нашем рынке, этот компактный и экономичный пикап, несомненно, вызовет большой интерес среди местных автолюбителей.