Ромарио выбирал между звездами и в итоге поставил себя выше Месси

Легенда бразильского футбола Ромарио провел блиц-опрос, выбирая между известными футболистами. Ответы на вопросы о Беллингеме, Педри, Холанде, Роналду, Мбаппе и других звездах завершились неожиданным и забавным финалом.

Бывший нападающий почти во всех сравнениях отдавал предпочтение Лионелю Месси. Однако когда очередь дошла до него самого, он мгновенно изменил решение.

Сначала победил Олисе

Журналист предложил Ромарио выбрать между рядом талантливых игроков современного футбола.

Сначала он выбрал Майкла Олисе, предпочтя его Джуду Беллингему. Затем Олисе оказался выше Дезире Дюэ.

Однако при сравнении Олисе с Педри Ромарио отдал предпочтение испанскому полузащитнику.

После Педри выбрали Холанда

Ромарио поставил Педри выше Бруно Фернандеша. Но когда дело дошло до Эрлинга Холанда, выбор бразильца изменился.

Он счел Холанда сильнее:

чем Педри;

чем Мохамеда Салаха

и признал его превосходство.

Но в сравнении норвежского форварда с Криштиану Роналду Ромарио выбрал португальскую звезду.

Месси оказался выше всех соперников

В выборе между Криштиану Роналду и Лионелем Месси Ромарио предпочел аргентинца.

После этого был назван ряд звезд, которых сравнивали с Месси:

Неймар;

Гарри Кейн;

Усман Дембеле;

Килиан Мбаппе;

Ламин Ямаль;

Винисиус Жуниор.

Ромарио поставил Месси выше каждого из них.

Таким образом, Месси стал почти абсолютным победителем опроса.

Неожиданный ответ на последнем вопросе

В последнем вопросе журналист сравнил Лионеля Месси и самого Ромарио.

Легенда Бразилии на этот раз не стал долго думать:

«Ромарио!» — с улыбкой ответил он.

Этот ответ стал самой интересной и обсуждаемой частью беседы.

Легенда в шутку выбрал себя

Выбор Ромарио показал, что он очень высоко оценивает Месси. Однако в последнем вопросе бывший бразильский нападающий продемонстрировал свою знаменитую уверенность и чувство юмора.

Очевидно, что среди футбольных болельщиков начнется новый спор: действительно ли Месси лучше всех перечисленных игроков или же последний выбор Ромарио ближе к истине?

Как вы считаете, кто был сильнее: Месси или Ромарио? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.