Куарежма жестко раскритиковал Португалию: «Они боятся рисковать»

Безголевая ничья сборной Португалии в матче против Колумбии не удовлетворила Рикарду Куарежму. Бывший футболист отметил, что мастерства и таланта в команде достаточно, однако на поле не видно страсти, смелости и креативности.

В то время как Португалию ожидает серьезное испытание в 1/16 финала против Хорватии, критика Куарежмы может вызвать бурные обсуждения среди болельщиков.

В матче против Колумбии голы не были забиты

В последнем туре группового этапа ЧМ-2026 сборные Португалии и Колумбии сыграли вничью со счетом 0:0.

Куарежма сообщил, что наблюдал за встречей непосредственно со стадиона и остался недоволен действиями своих соотечественников.

«Команде не хватает радости и креативности. Нет страсти, не видно той смелости, которая всегда была нам присуща», — сказал он.

«Они выглядели уставшими и подавленными»

Бывший полузащитник сборной Португалии обратил больше внимания на психологическое состояние футболистов, чем на их физическую форму.

По его мнению, команда не действовала на поле уверенно и не проявила достаточного характера для оказания давления на соперника.

«Мне удалось посмотреть игру со стадиона. Они выглядели уставшими и подавленными. Также не хватает характера», — отметил Куарежма.

Талант есть, но нет риска

Куарежма заявил, что не сомневается в мастерстве футболистов в составе Португалии. Однако он подчеркнул, что на таком крупном турнире, как чемпионат мира, одного индивидуального таланта недостаточно.

Он перечислил аспекты, которых не хватает команде:

радости и страсти;

креативности;

смелости;

характера;

готовности рисковать;

сильного желания победить.

«У футболистов достаточно и мастерства, и таланта. Но они боятся рисковать», — сказал он в эфире LiveModeTV.

Будет ли такой игры достаточно против Хорватии?

В 1/16 финала Португалия выйдет на поле против сборной Хорватии.

Матч начнется 3 июля в 04:00 по ташкентскому времени. Хорватия известна своим огромным опытом в матчах плей-офф и умением бороться до конца.

Поэтому, если Португалия повторит осторожную игру, показанную против Колумбии, она может столкнуться с серьезными трудностями при выходе в следующий раунд.

Серьезное предупреждение перед плей-офф

Критика Куарежмы стала своего рода предупреждением для Португалии перед решающим матчем.

В команде много высококлассных игроков, но, по мнению бывшего полузащитника, на поле они должны действовать более свободно, смело и рискованно.

Как вы считаете, сможет ли Португалия измениться и показать свою истинную силу в матче против Хорватии? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.