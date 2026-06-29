Погодное джиу-джитсу: ученые нашли новый способ управления штормами и засухой

·24·Технологии
Погодное джиу-джитсу: ученые нашли новый способ управления штормами и засухой

Исследователи из Университета штата Аризона (АСУ) предложили революционный метод борьбы с экстремальными погодными явлениями. Ученые пытаются доказать, что вместо грубого вмешательства в климатическую систему можно предотвратить катастрофы, оказывая небольшое и точечное воздействие на самых хрупких этапах ее развития. Этот подход получил название «Веатер Джиу-Джитсу» (Погодное джиу-джитсу) и предполагает использование внутренних сил атмосферы для изменения ее направления. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

В основе исследования лежит знаменитый «эффект бабочки» из теории хаоса. Поскольку атмосфера является сложной нелинейной системой, даже незначительное изменение в ее начальном состоянии может оказать существенное влияние на масштабные процессы в будущем. По мнению ученых, существует возможность «перенастроить» траекторию и интенсивность штормов, холодных воздушных потоков или засухи еще до того, как они обретут разрушительную силу.

С помощью искусственного интеллекта и компьютерных моделей

по данным иксбт.ком, для проверки этой концепции специалисты использовали крупномасштабную модель AI под названием Aurora. Эта АИ-система анализирует огромные массивы климатических данных, помогая определить оптимальное время и точку для вмешательства. В ходе экспериментов были смоделированы сценарии реальных природных катастроф из прошлого, в которые было внесено искусственное воздействие.

Результаты оказались даже эффективнее, чем ожидалось. Например, при работе с моделью урагана «Сэнди», который в 2012 году принес огромные убытки, выяснилось, что точно рассчитанное воздействие, осуществленное за несколько дней до его пика, может изменить направление шторма на 300 километров. Этого расстояния достаточно, чтобы увести ураган от такого крупного мегаполиса, как Нью-Йорк.

Кроме того, в процессе моделирования были зафиксированы и другие результаты:

  • во время аномальных холодов в Техасе в 2021 году была выявлена возможность поднять минимальную температуру примерно на 10 градусов;
  • показано, что интенсивность осадков «атмосферных рек», вызывающих сильные наводнения, можно снизить на 5%;
  • подтверждены сценарии управления потоками верхней атмосферы, определяющими направление движения штормов, с помощью минимального воздействия.
Исследователи отмечают, что традиционные методы защиты — дамбы или специальные сооружения — больше не могут покрыть ущерб, приносимый изменением климата. Согласно расчетам, только в 2024 году экстремальные погодные явления нанесли мировой экономике ущерб примерно в 417 миллиардов долларов. На фоне глобального потепления частота и сила таких явлений растут, что требует новых подходов.

Технологическая реализация и будущее

Хотя пока этот проект находится на уровне компьютерных симуляций, для его практического применения предлагается использовать существующие методы, такие как искусственное засеивание облаков (cloud сидинг). Важно, что речь идет не о подавлении энергии атмосферы или ее полной остановке. Напротив, предполагается использовать собственную динамику природы, направляя ее в более безопасное русло.

По мнению авторов проекта, ключом к успеху является своевременность. Вмешательство должно быть осуществлено за несколько дней до того, как природная катастрофа достигнет своего пика. Ожидается, что в будущем с помощью суперкомпьютеров и AI «корректировка» погоды в режиме реального времени станет основным инструментом сохранения глобальной экономики и человеческих жизней.

КлиматТехнологииИскусственный ИнтеллектПогодаИсследование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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