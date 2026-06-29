Полиция Канады оказалась в центре скандала из-за изображения, созданного искусственным интеллектом

·0·Технологии
Полиция Канады оказалась в центре скандала из-за изображения, созданного искусственным интеллектом

Полиция Ванкувера подверглась резкой критике за использование изображения, сгенерированного искусственным интеллектом (AI), в сообщении в социальных сетях об изъятии наркотиков. Использование технологий при представлении улик вызвало недоверие и бурные дискуссии в обществе. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

На фотографии, опубликованной на официальной странице в социальной сети X, должны были быть запечатлены изъятые наличные деньги и наркотики. Хотя на первый взгляд изображение выглядело реалистично, внимательные пользователи быстро заметили ошибки, характерные для генеративных моделей. В частности, на 50-долларовых купюрах были надписи «20 долларов», а на одной из 100-долларовых купюр вместо номинала были просто цифры «00».

Сержант полиции Ванкувера Адам Дональдсон прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу CTV News. По его словам, AI использовался для того, чтобы стереть имена обвиняемых на фото и скрыть личные данные. Однако это объяснение не удовлетворило общественность, так как оригинальный снимок представлял собой простой набор улик с надписями маркером на картоне.

Кризис доверия и ошибки искусственного интеллекта

Данный инцидент вновь продемонстрировал риски использования генеративных технологий в деятельности правоохранительных органов. Пользователи соцсетей обвинили полицию в подрыве доверия к процессу расследования. По мнению экспертов, даже незначительные правки могут повлиять на решение присяжных в суде или поставить под сомнение подлинность улик.

Позже представители полиции удалили обработанное с помощью AI фото и заменили его оригинальным снимком, на котором личные данные были просто обрезаны (crop). Однако удаление и редактирование поста вызвало еще больше ироничных комментариев и подозрений среди пользователей.

В последние годы по всему миру участились случаи использования полицейскими ChatGPT и других нейросетей для заполнения документов, анализа данных наблюдения и даже обработки улик. Случай в Ванкувере доказал, что такие методы приводят не только к техническим ошибкам, но и к фундаментальным проблемам с прозрачностью правовой системы.

Эта тема актуальна и для пользователей из Узбекистана, так как цифровые улики и их неприкосновенность становятся важной частью современной юриспруденции. Специалисты подчеркивают необходимость разработки строгих этических норм и правил использования генеративных технологий правоохранительными органами.

Искусственный ИнтеллектКанадаПолицияТехнологииСкандал
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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