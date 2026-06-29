Роналдо: Килиан Мбаппе напоминает мне меня в лучшие годы

Живая легенда футбола, бразилец Роналдо Назарио, высоко оценил игру нападающего сборной Франции и «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе. После яркого старта на чемпионате мира 2026 года в Северной Америке экс-футболист, известный под прозвищем «Зубастик», назвал французскую звезду своим преемником. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Мбаппе привлек внимание экспертов, забив четыре гола и отдав две голевые передачи в первых трех матчах турнира. Форвард, ставший главным оружием команды под руководством Дидье Дешама, поразил не только болельщиков, но и одного из величайших бомбардиров в истории футбола.

Признание легенды

В интервью изданию Л'Экуипе Роналдо затронул тему футбольного наследия таких игроков, как Мбаппе и Лионель Месси. По его словам, действия Килиана на поле, его скорость и мастерство завершения атак напоминают его собственные лучшие годы.

«Стиль игры Мбаппе напоминает мне мои периоды наивысшего расцвета. Он один из величайших игроков современности и естественный продолжатель традиций легенд футбола. Он и Месси — футболисты, достойные стать лучшими бомбардирами в истории турниров, оставив статистику позади», — отметил бразильская легенда.

Яркий старт на чемпионате мира

Килиан Мбаппе очень результативно начал чемпионат мира 2026 года. Он оформил дубль в матче против Сенегала и дважды поразил ворота соперника в игре с Ираком. Хотя в поединке с Норвегией он не забил, но внес достойный вклад в победу команды, отдав две голевые передачи.

В настоящее время он ведет серьезную борьбу с Лионелем Месси за «Золотую бутсу» и награду лучшему футболисту турнира. Эксперты подчеркивают, что физическая форма и технические возможности Мбаппе делают его неостановимой силой.

Звезды «Реал Мадрида» лидируют

Интересно, что на мундиале, который принимают США, Мексика и Канада, игроки клуба «Реал Мадрид» лидируют по количеству забитых мячей. Из 11 голов мадридцев 8 приходятся именно на Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Оба нападающих забили по четыре мяча.

Сборная Франции благодаря своему атакующему потенциалу остается одним из фаворитов турнира. Ожидается, что такая высокая спортивная форма Мбаппе значительно облегчит путь «трехцветных» к чемпионству.